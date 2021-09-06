أول تعليق فتحاوي على هروب زكريا الزبيدي ورفاقه من سجن جلبوع

رام الله - دنيا الوطنعقب القيادي في حركة فتح، منير الجاغوب، على هروب القيادي في كتائب شهداء الأقصى، زكريا الزبيدي، وعدد من الأسرى من سجن جلبوع عبر حفرة.وقال الجاغوب في تعليقه على هروب الزبيدي: "التنين .. ينتصر على الصياد.. الحرية الكبيرة حلم الحرية والسعي إليها هو حلم الأسرى".وأكد أن ما حدث هو تحديًا حقيقيًا للمنظومة الأمنية الاسرائيلية التي تتباهى بأنها الأفضل في العالم.وأضاف: "سجن جلبوع السجن الاكثر تعقيدا في منظومتهم الامنية ولكن 6 أبطال تمكنوا من كسر هذه المنظومة الاحتلالية"، متابعًا: "تحية لكم أيها الابطال الابطال وربنا يبعد عنكم عيون العملاء والمندسين.. فما مصير هذا الاحتلال سوى الزوال".