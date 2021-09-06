شؤون فلسطينية

أول تعليق فتحاوي على هروب زكريا الزبيدي ورفاقه من سجن جلبوع

أول تعليق فتحاوي على هروب زكريا الزبيدي ورفاقه من سجن جلبوع
زكريا الزبيدي
رام الله - دنيا الوطن
عقب القيادي في حركة فتح، منير الجاغوب، على هروب القيادي في كتائب شهداء الأقصى، زكريا الزبيدي، وعدد من الأسرى من سجن جلبوع عبر حفرة.

وقال الجاغوب في تعليقه على هروب الزبيدي: "التنين .. ينتصر على الصياد.. الحرية الكبيرة حلم الحرية والسعي إليها هو حلم الأسرى".

وأكد أن ما حدث هو تحديًا حقيقيًا للمنظومة الأمنية الاسرائيلية التي تتباهى بأنها الأفضل في العالم.

وأضاف: "سجن جلبوع السجن الاكثر تعقيدا في منظومتهم الامنية ولكن 6 أبطال تمكنوا من كسر هذه المنظومة الاحتلالية"، متابعًا: "تحية لكم أيها الابطال الابطال وربنا يبعد عنكم عيون العملاء والمندسين.. فما مصير هذا الاحتلال سوى الزوال".

أخبار ذات صلة

رضوان: عملية هروب الأسرى تمثل انتصاراً وصفعة قوية للأمن الإسرائيلي

رضوان: عملية هروب الأسرى تمثل انتصاراً وصفعة قوية للأمن الإسرائيلي

بينت يعلق على حادثة هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع

بينت يعلق على حادثة هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع

العطاري والعسيلي يلتقيان الشركات الفلسطينية المصدرة للتمور إلى تركيا

العطاري والعسيلي يلتقيان الشركات الفلسطينية المصدرة للتمور إلى تركيا

العمادي يصدر بياناً بشأن تطورات الأوضاع في القطاع والمنحة القطرية

العمادي يصدر بياناً بشأن تطورات الأوضاع في القطاع والمنحة القطرية

المفتي العام يدعو إلى تكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى

المفتي العام يدعو إلى تكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى

إحصائية: قطاع غزة يُسجل 4621 مولوداً جديداً خلال أغسطس

إحصائية: قطاع غزة يُسجل 4621 مولوداً جديداً خلال أغسطس

شاهد فتحة النفق التي هرب منها الأسرى الستة من سجن جلبوع

شاهد فتحة النفق التي هرب منها الأسرى الستة من سجن جلبوع

الاحتلال يبدأ بنقل أسرى جلبوع خوفًا من وجود أنفاق أخرى

الاحتلال يبدأ بنقل أسرى جلبوع خوفًا من وجود أنفاق أخرى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رضوان: عملية هروب الأسرى تمثل انتصاراً وصفعة قوية للأمن الإسرائيلي

رضوان: عملية هروب الأسرى تمثل انتصاراً وصفعة قوية للأمن الإسرائيلي

العطاري والعسيلي يلتقيان الشركات الفلسطينية المصدرة للتمور إلى تركيا

العطاري والعسيلي يلتقيان الشركات الفلسطينية المصدرة للتمور إلى تركيا

المفتي العام يدعو إلى تكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى

المفتي العام يدعو إلى تكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى

إحصائية: قطاع غزة يُسجل 4621 مولوداً جديداً خلال أغسطس

إحصائية: قطاع غزة يُسجل 4621 مولوداً جديداً خلال أغسطس

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

غزة: مباحث (كورونا) تصدر توجيهات &#34;مهمة&#34; للمواطنين في بيوت العزاء

غزة: مباحث (كورونا) تصدر توجيهات "مهمة" للمواطنين في بيوت العزاء

جنين: القبض على أحد أخطر تجار المخدرات وضبط حوالي كغم بحوزته

جنين: القبض على أحد أخطر تجار المخدرات وضبط حوالي كغم بحوزته

بسبب (كورونا).. إغلاق محكمة قلقيلية الشرعية لمدة يومين

بسبب (كورونا).. إغلاق محكمة قلقيلية الشرعية لمدة يومين

منوعات

تطوّر صادم حول قضية طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي

تطوّر صادم حول قضية طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي

روبي تفاجئ جمهورها بشيء غير متوقع لشهر رمضان

روبي تفاجئ جمهورها بشيء غير متوقع لشهر رمضان

شاهد: لميس الحديدي توضح حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها

شاهد: لميس الحديدي توضح حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها

شاهد: بلقيس تكشف عن إصابتها بمتلازمة صادمة والجمهور يتفاعل

شاهد: بلقيس تكشف عن إصابتها بمتلازمة صادمة والجمهور يتفاعل

سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة جديدة بعد مطالبتها بـ&#34;رخصة إنجاب&#34;

سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة جديدة بعد مطالبتها بـ"رخصة إنجاب"

شاهد: خلاف حاد يتجدد بين عمرو أديب ومحمد رمضان

شاهد: خلاف حاد يتجدد بين عمرو أديب ومحمد رمضان

شاهد: شمس الكويتية تثير الجدل بطريقتها الجريئة وتكشف عن سبب تغيّر شكلها

شاهد: شمس الكويتية تثير الجدل بطريقتها الجريئة وتكشف عن سبب تغيّر شكلها

شاهد كيف زفَّ ملحم زين مروان خوري وخطيبته

شاهد كيف زفَّ ملحم زين مروان خوري وخطيبته

شاهد: كندة علوش تعترف لجمهورها بهذا السر

شاهد: كندة علوش تعترف لجمهورها بهذا السر

على عمر الـ70 نادية الجندي تثير الجدل بإطلالتها (بالشورت)

على عمر الـ70 نادية الجندي تثير الجدل بإطلالتها (بالشورت)

عربي

الرئيس المصري يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي

الرئيس المصري يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي

بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة.. القضاء الجزائري يأمر باحتجاز معارضٍ تونسيٍ

بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة.. القضاء الجزائري يأمر باحتجاز معارضٍ تونسيٍ

شاهد: طرد رئيس الحكومة المغربي من أحد الأسواق التجارية

شاهد: طرد رئيس الحكومة المغربي من أحد الأسواق التجارية

13 قتيلاً وعدة إصابات في هجوم تنظيم الدولة الاسلامية على موقع الشرطة العراقية

13 قتيلاً وعدة إصابات في هجوم تنظيم الدولة الاسلامية على موقع الشرطة العراقية