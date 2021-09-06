قناة عربية تكشف عن قائد عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع





وتابعت القناة نقلا عن مصادر في حركة الجهاد، بأن "هروب الأسرى سيشكل صفعة قوية للجيش الإسرائيلي والنظام كله في إسرائيل".





وقالت: بأن "توقيت وتزامن العملية مع الضربة القوية التي تلقاها الاحتلال على حدود غزة سيعمق فشله وعجزه".





في السياق، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان: إن نجاح ستة أسرى في تحرير أنفسهم من سجن جلبوع عبر نفق، "يعد نصاًر للمقاومة ومواصلة لانتصارات (سيف القدس) وفشل ذريع لجيش الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (الميادين) عن مصادر في حركة الجهاد الإسلامي قولها، إن قائد عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع، هو محمود عبد الله العارضة.وأضافت بأن "العارضة هو أمير أسرى الجهاد في سجن جلبوع"، فلسطين، واصفة حادثة الهروب بـ "عمل بطولي كبير سيحدث هزة شديدة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية".