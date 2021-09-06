أول تعليق من حركة حماس على هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، إن تمكن عدد من الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني من انتزاع حريتهم ، رغم كل الإجراءات والتعقيدات الأمنية، "عمل بطولي شجاع وانتصار لإرادة وعزيمة اسرانا الابطال، وتحديا حقيقيا للمنظومة الأمنية الصهيونية التي يتباهى الاحتلال بأنها الأفضل في العالم".وأضافت على لسان الناطق باسمها، فوزي برهوم، أن هذا الانتصار الكبير يثبت مجددا أن إرادة وعزيمة اسرانا البواسل في سجون العدو لا يمكن أن تقهر أو تهزم مهما كانت التحديات، وأن "العدو الصهيوني لم ولن ينتصر أبداً مهما امتلك من الإمكانات وأسباب القوة، وأن الصراع من أجل الحرية مع المحتل متواصل وممتد، داخل السجون وخارجها لانتزاع هذا الحق".