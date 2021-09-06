شرطة الاحتلال: حادثة هروب الأسرى الستة "إحدى أخطر الحوادث الأمنية في البلاد"

نقلت (القناة 12) عن مسؤول كبير في الشرطة، وصفه بأن حادثة بأنها هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع قرب بيسان، بأنها "أحد أخطر الحوادث الأمنية في البلاد بشكل عام".





وتقوم طائرات مروحية واستطلاع، بجولات مكثفة بحثا عن الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، كما تتواجد قوات كبيرة من الشرطة وجهاز (شاباك) ومصلحة السجون في المنطقة لإجراء عمليات تمشيط.





رام الله - دنيا الوطنوكانت (القناة 13) الإسرائيلية، أفادت صباح اليوم الاثنين، بأن ستة أسرى من سجن جلبوع، قرب بيسان، تمكنوا من الهرب، من خلال حفر نفق.من جهته، قال موقع (والا) الإسرائيلي، بأن حادث هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من جلبوع الذي يُعتبر أحد أشد السجون حراسة في إسرائيل، بدأ حوالي الساعة 3:25 صباحًا وبعد حوالي نصف ساعة انكشف الأمر وبدأت المروحيات والطائرات المسيرة في إجراء عمليات التمشيط حول الموقع.وتابع: "في الوقت نفسه طُلب من المستوطنين المساعدة في عمليات البحث داخل المستوطنات".