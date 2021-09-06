شؤون فلسطينية

من خلال نفق.. ستة أسرى فلسطينيين يهربون من سجن جلبوع قرب بيسان

من خلال نفق.. ستة أسرى فلسطينيين يهربون من سجن جلبوع قرب بيسان
النفق الذي استخدمه الأسرى الستة للهروب من سجن جلبوع
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 13) الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، بأن ستة أسرى من سجن جلبوع، قرب بيسان، تمكنوا من الهرب، من خلال حفر نفق.

كما أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن طائرات مروحية واستطلاع، تقوم بجولات مكثفة بحثا عن الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، كما تتواجد قوات كبيرة من الشرطة وجهاز (شاباك) ومصلحة السجون في المنطقة لإجراء عمليات تمشيط.

ونقلت (القناة 12) عن مسؤول كبير في الشرطة الحادثة بأنها "أحد أخطر الحوادث الأمنية في البلاد بشكل عام".

من جهته، قال موقع (والا) الإسرائيلي، بأن حادث هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من جلبوع الذي يُعتبر أحد أشد السجون حراسة في إسرائيل، بدأ حوالي الساعة 3:25 صباحًا وبعد حوالي نصف ساعة انكشف الأمر وبدأت المروحيات والطائرات المسيرة في إجراء عمليات التمشيط حول الموقع.

وتابع: "في الوقت نفسه طُلب من المستوطنين المساعدة في عمليات البحث داخل المستوطنات".


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