جنين: القبض على أحد أخطر تجار المخدرات وضبط حوالي كغم بحوزته

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة مساء اليوم على أحد أخطر تجار المخدرات وضبطت بحوزته حوالي كغم من مواد يشتبه بانها مخدرة في إحدى قرى الخط الغربي لمدينة جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، بان قوة من فرع مكافحة المخدرات وخلال متابعتها الحثيثة لتجار المواد المخدرة ومروجيها وبعد عملية رصد لأحد اخطر التجار و الذين يتخذون من المناطق القريبة من جدار الفصل العنصري ملاذا لهم تمكنت من القاء القبض عليه وضبطت بحوزته 820 غم يشتبه بأنها من مادة القنب المصنع كان ينوي بيعها وترويجها في المحافظة.وأكدت بانه تم التحفظ على المشتبه به والتحرز على المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية واحالته الى جهة الاختصاص أصولا.