الرئيس عباس يهنئ رامي الحمدلله بإنجاز جامعة النجاح

رام الله - دنيا الوطنهاتف الرئيس محمود عباس، نائب رئيس مجلس الأمناء في جامعة النجاح، رامي الحمدلله، اليوم الأحد، عبر خلاله عن اعتزازه بجامعة النجاح لحصولها على مرتبة متقدمة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم في تصنيف "Times".وقال الحمدلله، عبر موقع (فيسبوك): "تلقيت للتو اتصالاً هاتفياً من فخامة الأخ الرئيس محمود عباس أبو مازن، عبر خلاله عن اعتزازه الكبير بجامعة النجاح الوطنية وبالمرتبة المتقدمة التي حصلت عليها، حيث كانت واحدة من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم".وتابع:"باسم أسرة الجامعة مجلس الأمناء والهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة نشكر فخامة الرئيس على هذه التهنئة العزيزة على قلوبنا وكما اعتدناه فهو راعي مسيرة التعليم وداعم دائم للعلم والعلماء".وحققت جامعة النجاح الوطنية، إنجازاً تاريخياً على مستوى الجامعات الفلسطينية، بعد تصنيفها ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، في تصنيف Times Higher Education World University Rankings، للعالم 2022.وبحسب الحمدلله، فإن التصنيف يضم معايير العديد من مؤشرات الأداء، مثل: السمعة الأكاديمية، والسمعة التشغيلية، والتعاون الأكاديمي والبحثي الدولي، والاقتباسات البحثية، والأوراق المنشورة، ونسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس، وعالمية أعضاء هيئة التدريس والطلبة، ودخل الجامعة من الأبحاث والتجارة والصناعة.