الاحتلال يمدد اعتقال ناشط من الشيخ جراح

رام الله - دنيا الوطنمددت محكمة الاحتلال في القدس اليوم الأحد اعتقال الناشط مراد عطية، من سكان حي الشيخ جراح حتى يوم الخميس القادم.ومنذ اعتقاله بتاريخ 10/8/2021م عقدت محكمة الاحتلال عدة جلسات ومددت اعتقال عطية دون تهمة أو سبب معلن.وأمام ما تسمى بمحكمة الصلح التابعة للاحتلال في القدس نظم أصدقاء مراد وشباب حي الشيخ جراح، وقفة تضامنية معه ارتدوا قمصاناً مطبوع عليها صورته.وقالت شقيقة الناشط الأسير مراد عطية إنه كان يحلم بإنهاء رسالة الماجستير والعمل مدير مدرسة وأن يبقى منزل عائلته في الشيخ جراح عامراً مفتوحاً وألا يهجروا منه.وأضافت أنه معتقل بدون تهم، فقط لأنه ابن الشيخ جراح الذي يتربص به الاحتلال والمستوطنون.