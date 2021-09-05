شؤون فلسطينية

التربية و"أفكار" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعليم في عدة مجالات

التربية و"أفكار" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعليم في عدة مجالات
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزارة التربية والتعليم، اليوم، مذكرة تفاهم مع مؤسسة أفكار للتطوير التربوي والثقافي؛ بهدف تعزيز آفاق التعاون المشترك.

وتهدف هذه المذكرة إلى تنفيذ مجموعة من التدخلات والنشاطات في عدة مجالات، حيث تهدف في مجال النشاطات الطلابية إلى ديمومة تعميم ثقافة المناظرة في المدارس الحكومية والأهلية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة؛ كبرنامج رئيس في تنمية
المهارات الحياتية والقيم الإنسانية والاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة، والمساهمة بتأسيس الأندية الثقافية في المدارس ورفع قدرات العاملين فيها من معلمين ومشرفين وفنانين وموسيقيين وتوفير احتياجات هذه الأندية، والمساهمة بتعزيز بيئة سوية جاذبة عبر تنفيذ فعاليات ذات علاقة بالدعم النفسي، وكذلك
تحسين المرافق التعليمية و البيئة المدرسية، كالمساهمة بتنظيم مخيمات داعمة نفسياً ودامجة للطلبة من ذوي الإعاقة.

كما تهدف إلى توفير 40 معلم مساند لطلبة طيف التوحد ولطلبة الإعاقة الشديدة الأخرى، و تطوير كفايات المشرفين التربويين من خلال برنامج تدريبي وصولا إلى تطوير الإشراف التربوي بما ينسجم مع رؤية الوزارة ويواكب الظروف والمستجدات، و
تنمية قدرات مديري المدارس من خلال تطوير برنامج في مجال القيادة التعليمية.

ووقع المذكرة، نيابة عن وزير التربية أ.د. مروان عورتاني الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أ. ثروت زيد، ورئيس مجلس إدارة أفكار د. باسم زبيدي، وذلك بحضور ممثلين عن الوزارة وأفكار.

وأكد زيد توجه الوزارة الفاعل نحو تعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات الدولية والمحلية التي تُعنى بالقضايا التربوية والتعليمية، مشدداً على أهمية هذه المذكرة التي تأتي في سبيل التركيز على المهارات والجوانب التي تسهم في خدمة العملية التعليمية التعلمية؛ بما ينسجم مع غايات الوزارة وأولوياتها

بدوره؛ أشاد زبيدي بالعمل المشترك مع الوزارة بما يخدم الطلبة والمجتمع بشكل شمولي، مؤكدا سعي "أفكار" وانفتاحها مع مختلف المؤسسات الوطنية؛ لتحقيق الأهداف وخاصة في مجال الاتصال والتواصل؛ بوصفه من المرتكزات الأساسية في مجال
التنمية المجتمعية.

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