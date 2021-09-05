غزة: تفاصيل اجتماع "خلية الأزمة" لمتابعة تطورات الحالة الوبائية

رام الله - دنيا الوطنترأس وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اللواء ناصر مصلح، ظهر اليوم الأحد، اجتماعاً لخلية إدارة أزمة (كورونا) بالوزارة، لمتابعة تطورات الحالة الوبائية والإجراءات المتخذة بالخصوص.وحضر الاجتماع، الذي عُقد بمقر المديرية العامة للعمليات المركزية غرب مدينة غزة، كل من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، ورئيس خلية الأزمة العميد فايق المبحوح، وأعضاء اللجنة.وناقش المجتمعون تطورات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا)، والإجراءات المقترح اتخاذها لمواجهة انتشار الموجة من الوباء في هذه المرحلة.وأكد مصلح على ضرورة التزام جميع القطاعات والمنشآت بالإجراءات الوقائية المتخذة سابقاً، والمتعلقة بتلقي مقدمي الخدمة اللقاح، واتباع احتياطات الوقاية والسلامة الشخصية والعامة.كما وجّه وكيل الوزارة، دائرة مباحث (كورونا) بالشرطة نحو تشديد إجراءات مراقبة ومتابعة الالتزام بتلك الإجراءات خلال الأيام القادمة، وإلزام جميع المرافق والأماكن التي تشهد تجمعاً للمواطنين بتنفيذ تلك الإجراءات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.وتدارس المجتمعون الآليات والإجراءات الممكن اتخاذها خلال المرحلة المقبلة ضمن الاستعدادات والترتيبات لمتابعة أية تطورات أو مستجدات تطرأ على الحالة الوبائية، وتمت مناقشة عدد من المقترحات بهذا الشأن.