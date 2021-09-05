شؤون فلسطينية

مديرية صحة رام الله والبيرة تفتتح مركز تطعيم (كورونا) في مدينة روابي

مديرية صحة رام الله والبيرة تفتتح مركز تطعيم (كورونا) في مدينة روابي
رام الله - دنيا الوطن
في إطار حملة "انت بخير.. البلد بخير" التي أطلقتها مدينة روابي بالتعاون مع مديرية صحة محافظة رام الله والبيرة، للتشجيع على التطعيم ضد فيروس (كورونا) لما فيه حماية للمواطنين، افتتحت مديرية صحة محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، مركزا للتطعيم ضد فيروس (كورونا) في مدينة روابي.

وشارك في الافتتاح مدير عام صحة محافظة رام الله والبيرة د. معتصم محيسن، ومدير الشؤون الصحية د. مهدي راشد، ومدير التمريض د. جواد الخواجا، ورئيس قسم العيادات أيمن هديب، ورئيس مجلس إدارة مستشفى Hclinic التخصصي د. وسام الجمل، ورئيس بلدية روابي إبراهيم الناطور.

وقال محيسن إن افتتاح المركز الجديد يؤكد التزام وزارة الصحة الفلسطينية بمواصلة التنفيذ السريع للبرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا لكافة المواطنين، وبدأنا نشهد بالفعل ارتفاعا ملحوظا بنِسَب الأشخاص المطعمين سواء بجرعتين أو بجرعة واحدة على الأقل.

وأضاف أن افتتاح هذا المركز جاء بناء على تعليمات وزيرة الصحة د. مي الكيلة لزيادة القدرة اليومية لتطعيم أكبر عدد من المسجلين على المنصة بشكل آمن وسلس، لنضمن العودة السلمية والآمنة بسرعة إلى الحياة كالسابق، خاصة أن هذا المركز يقدم خدماته لمنطقة شمال غرب رام الله، ويعبر ثمرة تعاون بين مديرية الصحة مع بلدية روابي.

وأوضح محيسن أن الوزارة تسعى إلى زيادة رقعة مراكز التطعيم في الوطن كخطوة مهمة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتسجيل عدد من الإصابات بالسلالات المتحورة.

من جهته، قال د. الجمل "نحن فخورون في Hclinic روابي بشراكتنا مع مديرية صحة رام الله والبيرة في هذه الحملة، وافتتاح مركز التطعيم في مركز طوارئ Hclinic روابي الذي أصبح جاهزا لاستقبال المرضى".

وشدد على ضرورة حصول جميع المواطنين على التطعيم ضد فيروس كورونا كونه يشكل حماية للمجتمع، وواجب على الجميع التطعيم خاصة أن وزارة الصحة الفلسطينية توفره للجميع ومن خلال مراكز تطعيم عديدة، واليوم هنا في روابي سيقدم خدماته للسكان والزوار وأيضا لأهالي البلدات والقرى المجاورة.

بدوره، قال الناطور إن بلدية روابي أطلقت حملة "انت بخير.. البلد بخير" بالتعاون مع مديرية صحة رام الله والبيرة للتشجيع على التطعيم، خاصة للسكان والزوار وأهالي القرى والبلدات المحيطة في روابي بأهمية التطعيم، عبر توزيع نشرات تعريفية بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضاف أن مركز التطعيم الذي افتتحته مديرية الصحة في مركز Hclinic روابي، سيكون مفتوحا يوميا أمام السكان وأهالي البلدات والقرى المجاورة وأي زائر للمدينة، على مدار الأسبوع، وسيكون طواقم البلدية وHclinic موجودون دائما لتقديم المساعدة والتعريف بأهمية التطعيم لكافة المواطنين.

وأعرب عن شكره لطواقم وزارة الصحة على دعمهم وجهودهم اللامحدودة لمساعدة الأهالي بالحصول على التطعيم وتوفيره بشكل سلسل وآمن للجميع.









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