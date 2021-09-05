وزير الريادة والتمكين يشارك مجلس إدارة نقابة المدربين الفلسطينيين P.T.A الجلسة الافتتاحية





ورحب نقيب المدربين الفلسطينيين المستشار ماهر شبير بالوزير مثمناً له استجابته وتلبيته الدعوى، وعرض شبير تفاصيل مهمة في مسيرة انشاء النقابة وآليات عملها وأهدافا الاستراتيجية.





كما أعرب الوزير السعداوي عن سعادته البالغة بأنه يوجد جسم نقابي يعمل على مأسسة القطاع التدريبي في فلسطين وأنه يعمل وفق

المعايير الدولية، لافتاً بأن وزارة الريادة والتمكين ستقدم كل الدعم للنقابة وأن النقابة تأتي في إطار عمل الوزارة وسيكون تشارك كبير بينهما.





وفي ختام الجلسة تم التقاط الصور التذكارية.













رام الله - دنيا الوطنشارك وزير الريادة والتمكين، أسامة السعداوي في الاجتماع الأول لمجلس نقابة المدربين الفلسطينيين P.T A بدعوة كريمة من مجلس الإدارة.