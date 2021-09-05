قوات الاحتلال تخطر أربعة مواطنين بتجريف أراضٍ ببلدة بتير غرب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأخطر قوات الاحتلال اليوم الأحد، أربعة مواطنين بتجريف أرض المزروعة بأشجار العنب ببلدة بتير غرب بيت لحم.وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في بتير، عمر القيسي، بأن قوات الاحتلال أخطرت باقتلاع أشجار العنب التي تمت زراعتها قبل خمس سنوات في منطقة "القصير" شمال شرق البلدة، تعود ملكيتها للمواطنين خليل حسين أبو نعمة، وغسان حسين أبو نعمة، وأمين فراح، وحجازي اعسيلة، بحجة أنها خاضعة للسيادة الإسرائيلية، رغم أن بحوزتهم أوراقا ثبوتية بملكيتها.