شؤون فلسطينية

رئيس بلدية البريج: العمل في المستشفى الأردني سيبدأ الشهر القادم

رئيس بلدية البريج: العمل في المستشفى الأردني سيبدأ الشهر القادم
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس بلدية البريج، أيمن دويك أن العمل في إقامة المستشفى الأردني في المخيم سيبدأ بداية الشهر القادم، وسيستمر أربعة شهور وذلك حسب ما وعد به الأشقاء الأردنيون.

وأوضح دويك في لقاء مع الصحفيين والناشطين على هامش الرحلة الترفيهية التي نظمتها البلدية لهم في مدينة "أصداء" بخانيونس أن المستشفى سيضم ثمانية تخصصات مختلفة منها الجراحة العامة والأطفال وغسيل الكلى والولادة وغرفتي عمليات، مشيرا إلى أن المستشفى سيضم 100 سرير وأجهزة حديثة وسيعمل على مدار الساعة وبالمجان ، وسيستقبل المرضى والمراجعين من كافة أنحاء المحافظة الوسطى وبالأخص المراجعين من أهلنا بمخيمنا الصامد وكذلك المرضى من مختلف أنحاء قطاع غزة كما كان يعمل سابقا.

وبخصوص الانشاءات في المستشفى قال دويك :" أنه كما ابلغنا من الأشقاء الاردنيين بأن الانشاءات سيكون بنظام التركيب وان موعد الانتهاء من العمل سيكون بعدة عدة أشهر، متوقعا أن يفتتح العمل بالمستشفى في شهر فبراير من العام القادم.

وأشار دويك إلى أن إقامة المستشفى الأردني الجديد سيكون على أرض المخيم بجوار قرية النخيل على مساحة 15 دونم بتكلفة 50 مليون دينار.

وأوضح دوويك أن الأرض التي سيقام عليها المستشفى جزء منها استبدال وجزء آخر تأجير.

وقدم رئيس بلدية البريج الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية والشعب الأردني على وقوفهم إلى جانب إخوانهم في قطاعنا الحبيب.

وتطرق المهندس دويك في لقائه مع صحفيي ونشطاء المخيم إلى الدور الذي تقوم به البلدية والإنجازات والمشاريع التي حققتها بتمويل من صندوق اقراض بلديات الساحل، مشيرا إلى عدة مشاريع ستتفذ في المخيم في الفترة القادمة خاصة ما يتعلق منها بتبليط الشوارع.

وردا على سؤال بخصوص مشكلة انتشار الروائح من محطة المعالجة شرق المخيم قال المهندس دويك " أنه بعد التواصل مع الاخوة المسؤولين عن المحطة أكدوا أن المشكلة في طريقها للحل من خلال ترحيل النفايات إلى مكان آخر وأن المشكلة ستنتهي في الوقت القريب.

وأعلن أن البلدية بصدد حملة ستقوم بها لمنع الباعة المتجولين من استخدام مكبرات الصوت خاصة أوقات القيلولة وفي أوقات الفجر والصباح والساعات المتأخرة من الليل مشيرا إلى واقات معينة يسمح لهم بها استخدام هذه المكبرات.

وأثنى م. دويك على عمل الإعلاميين والنشطاء في المخيم في إبراز معاناة الناس ونقل هموهم ومشاكلهم للبلدية للعمل على حلها ، مؤكدا أن أبواب البلدية مشرعة لهم في أي استفسار أو الإجابة عن اية تساءل خاصة أننا في مركب واحد لخدمة أهلنا في المخيم.

وفي ختام الرحلة كرم رئيس وأعضاء مجلس البلدية الصحفيين والناشطين من المخيم على دورهم الإيجابي في تسليط الضوء على معاناة الناس.

وشكر الصحفيون رئيس وأعضاء المجلس البلدي والأخوة في دائرة الإعلام والعلاقات العامة على تنظيمهم هذه الرحلة الترفيهية المميزة والتي اسعدت الجميع.














أخبار ذات صلة

التربية و&#34;أفكار&#34; توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعليم في عدة مجالات

التربية و"أفكار" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعليم في عدة مجالات

&#34;الخارجية&#34;: جهد فلسطيني أردني مشترك لحماية الأقصى ومواجهة الدعوات لتصعيد اقتحاماته

"الخارجية": جهد فلسطيني أردني مشترك لحماية الأقصى ومواجهة الدعوات لتصعيد اقتحاماته

غزة: تفاصيل اجتماع &#34;خلية الأزمة&#34; لمتابعة تطورات الحالة الوبائية

غزة: تفاصيل اجتماع "خلية الأزمة" لمتابعة تطورات الحالة الوبائية

مديرية صحة رام الله والبيرة تفتتح مركز تطعيم (كورونا) في مدينة روابي

مديرية صحة رام الله والبيرة تفتتح مركز تطعيم (كورونا) في مدينة روابي

وزير الريادة والتمكين يشارك مجلس إدارة نقابة المدربين الفلسطينيين P.T.A الجلسة الافتتاحية

وزير الريادة والتمكين يشارك مجلس إدارة نقابة المدربين الفلسطينيين P.T.A الجلسة الافتتاحية

خلال أيام.. مصر تستعد لإطلاق مبادرة جديدة لإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

خلال أيام.. مصر تستعد لإطلاق مبادرة جديدة لإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قوات الاحتلال تخطر أربعة مواطنين بتجريف أراضٍ ببلدة بتير غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تخطر أربعة مواطنين بتجريف أراضٍ ببلدة بتير غرب بيت لحم

غنيم: تقليص إسرائيل لكميات المياه سبب تفاقم الأزمة المائية بالخليل

غنيم: تقليص إسرائيل لكميات المياه سبب تفاقم الأزمة المائية بالخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التربية و&#34;أفكار&#34; توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعليم في عدة مجالات

التربية و"أفكار" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعليم في عدة مجالات

مديرية صحة رام الله والبيرة تفتتح مركز تطعيم (كورونا) في مدينة روابي

مديرية صحة رام الله والبيرة تفتتح مركز تطعيم (كورونا) في مدينة روابي

وزير الريادة والتمكين يشارك مجلس إدارة نقابة المدربين الفلسطينيين P.T.A الجلسة الافتتاحية

وزير الريادة والتمكين يشارك مجلس إدارة نقابة المدربين الفلسطينيين P.T.A الجلسة الافتتاحية

قوات الاحتلال تخطر أربعة مواطنين بتجريف أراضٍ ببلدة بتير غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تخطر أربعة مواطنين بتجريف أراضٍ ببلدة بتير غرب بيت لحم

رئيس بلدية البريج: العمل في المستشفى الأردني سيبدأ الشهر القادم

رئيس بلدية البريج: العمل في المستشفى الأردني سيبدأ الشهر القادم

غنيم: تقليص إسرائيل لكميات المياه سبب تفاقم الأزمة المائية بالخليل

غنيم: تقليص إسرائيل لكميات المياه سبب تفاقم الأزمة المائية بالخليل

مجدلاني: جرائم الاحتلال تصل للأموات بتجريف المقابر وهدم القبور ضمن مخططاته التهويدية

مجدلاني: جرائم الاحتلال تصل للأموات بتجريف المقابر وهدم القبور ضمن مخططاته التهويدية

أبو بكر يثمن الجهود الرسمية والشعبية والدولية للإفراج عن الأسيرة أنهار الديك

أبو بكر يثمن الجهود الرسمية والشعبية والدولية للإفراج عن الأسيرة أنهار الديك

منوعات

على عمر الـ70 نادية الجندي تثير الجدل بإطلالتها بـ(بالشورت)

على عمر الـ70 نادية الجندي تثير الجدل بإطلالتها بـ(بالشورت)

شاهد: راغب علامة يواصل الغناء رغم انقطاع الكهرباء بحفل زفاف

شاهد: راغب علامة يواصل الغناء رغم انقطاع الكهرباء بحفل زفاف

شاهد: حنان الترك تنشر صوراً رومانسية برفقة زوجها

شاهد: حنان الترك تنشر صوراً رومانسية برفقة زوجها

نوال الزغبي تثير الجدل بهذه التغريدة

نوال الزغبي تثير الجدل بهذه التغريدة

اليمنية بلقيس: قضية خلع زوجي حق مشروع.. وهذا ما فعلته لإسراء غريب

اليمنية بلقيس: قضية خلع زوجي حق مشروع.. وهذا ما فعلته لإسراء غريب

هنا شيحة تُهاجم متابِعة انتقدت نشرها صورة لحلا شيحة من دون حجاب

هنا شيحة تُهاجم متابِعة انتقدت نشرها صورة لحلا شيحة من دون حجاب

هل سيعود أحمد حلمي لمنافسات رمضان بعد غياب 28 سنة؟

هل سيعود أحمد حلمي لمنافسات رمضان بعد غياب 28 سنة؟

محمد رمضان يثير الجدل ويستعين بنقابة من دون فنانين معروفين

محمد رمضان يثير الجدل ويستعين بنقابة من دون فنانين معروفين

مقدِّمة حفل بهاء سلطان تثير الضجة بما فعلته على المسرح

مقدِّمة حفل بهاء سلطان تثير الضجة بما فعلته على المسرح

شاهد: هنا الزاهد تبكي بسبب والدتها.. ما القصة؟

شاهد: هنا الزاهد تبكي بسبب والدتها.. ما القصة؟

عربي

بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة.. القضاء الجزائري يأمر باحتجاز معارضٍ تونسيٍ

بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة.. القضاء الجزائري يأمر باحتجاز معارضٍ تونسيٍ

شاهد: طرد رئيس الحكومة المغربي من أحد الأسواق التجارية

شاهد: طرد رئيس الحكومة المغربي من أحد الأسواق التجارية

13 قتيلاً وعدة إصابات في هجوم تنظيم الدولة الاسلامية على موقع الشرطة العراقية

13 قتيلاً وعدة إصابات في هجوم تنظيم الدولة الاسلامية على موقع الشرطة العراقية

السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة مصرية

السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة مصرية