رئيس بلدية البريج: العمل في المستشفى الأردني سيبدأ الشهر القادم

أكد رئيس بلدية البريج، أيمن دويك أن العمل في إقامة المستشفى الأردني في المخيم سيبدأ بداية الشهر القادم، وسيستمر أربعة شهور وذلك حسب ما وعد به الأشقاء الأردنيون.



وأوضح دويك في لقاء مع الصحفيين والناشطين على هامش الرحلة الترفيهية التي نظمتها البلدية لهم في مدينة "أصداء" بخانيونس أن المستشفى سيضم ثمانية تخصصات مختلفة منها الجراحة العامة والأطفال وغسيل الكلى والولادة وغرفتي عمليات، مشيرا إلى أن المستشفى سيضم 100 سرير وأجهزة حديثة وسيعمل على مدار الساعة وبالمجان ، وسيستقبل المرضى والمراجعين من كافة أنحاء المحافظة الوسطى وبالأخص المراجعين من أهلنا بمخيمنا الصامد وكذلك المرضى من مختلف أنحاء قطاع غزة كما كان يعمل سابقا.



وبخصوص الانشاءات في المستشفى قال دويك :" أنه كما ابلغنا من الأشقاء الاردنيين بأن الانشاءات سيكون بنظام التركيب وان موعد الانتهاء من العمل سيكون بعدة عدة أشهر، متوقعا أن يفتتح العمل بالمستشفى في شهر فبراير من العام القادم.



وأشار دويك إلى أن إقامة المستشفى الأردني الجديد سيكون على أرض المخيم بجوار قرية النخيل على مساحة 15 دونم بتكلفة 50 مليون دينار.



وأوضح دوويك أن الأرض التي سيقام عليها المستشفى جزء منها استبدال وجزء آخر تأجير.



وقدم رئيس بلدية البريج الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية والشعب الأردني على وقوفهم إلى جانب إخوانهم في قطاعنا الحبيب.



وتطرق المهندس دويك في لقائه مع صحفيي ونشطاء المخيم إلى الدور الذي تقوم به البلدية والإنجازات والمشاريع التي حققتها بتمويل من صندوق اقراض بلديات الساحل، مشيرا إلى عدة مشاريع ستتفذ في المخيم في الفترة القادمة خاصة ما يتعلق منها بتبليط الشوارع.



وردا على سؤال بخصوص مشكلة انتشار الروائح من محطة المعالجة شرق المخيم قال المهندس دويك " أنه بعد التواصل مع الاخوة المسؤولين عن المحطة أكدوا أن المشكلة في طريقها للحل من خلال ترحيل النفايات إلى مكان آخر وأن المشكلة ستنتهي في الوقت القريب.



وأعلن أن البلدية بصدد حملة ستقوم بها لمنع الباعة المتجولين من استخدام مكبرات الصوت خاصة أوقات القيلولة وفي أوقات الفجر والصباح والساعات المتأخرة من الليل مشيرا إلى واقات معينة يسمح لهم بها استخدام هذه المكبرات.



وأثنى م. دويك على عمل الإعلاميين والنشطاء في المخيم في إبراز معاناة الناس ونقل هموهم ومشاكلهم للبلدية للعمل على حلها ، مؤكدا أن أبواب البلدية مشرعة لهم في أي استفسار أو الإجابة عن اية تساءل خاصة أننا في مركب واحد لخدمة أهلنا في المخيم.



وفي ختام الرحلة كرم رئيس وأعضاء مجلس البلدية الصحفيين والناشطين من المخيم على دورهم الإيجابي في تسليط الضوء على معاناة الناس.



وشكر الصحفيون رئيس وأعضاء المجلس البلدي والأخوة في دائرة الإعلام والعلاقات العامة على تنظيمهم هذه الرحلة الترفيهية المميزة والتي اسعدت الجميع.

































رام الله - دنيا الوطن