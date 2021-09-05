شؤون فلسطينية

غنيم: تقليص إسرائيل لكميات المياه سبب تفاقم الأزمة المائية بالخليل

غنيم: تقليص إسرائيل لكميات المياه سبب تفاقم الأزمة المائية بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس سلطة المياه، مازن غنيم، إن تقليص إسرائيل لكميات المياه سبب تفاقم الأزمة المائية في الخليل.

جاء ذلك لدى استقبال غنيم اليوم الأحد، في مكتبه رئيس وأعضاء بلدية الخليل، لبحث تداعيات تقليص الجانب الإسرائيلي لكميات المياه المزودة لمحافظة الخليل، والاحتياجات اللازمة لتحسين الوضع المائي في مدينة الخليل.

كما بحث اللقاء بداية الأزمة المائية التي تشهدها محافظة الخليل في الأسابيع الأخيرة والناجمة عن تقليص إسرائيل لكميات المياه المزودة للمناطق الفلسطينية والتي أدت إلى انقطاع المياه عن العديد من التجمعات لفترات طويلة في ظل الارتفاعات المتتالية في درجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه، ما فاقم من معاناة المواطنين.

كما تطرق اللقاء الى جملة من الاحتياجات التي طرحتها البلدية وتأتي في مقدمتها زيادة الحصة المائية لمدينة الخليل، وتأهيل شبكات المياه لتقليل الفاقد الذي يتجاوز في معظم التجمعات أكثر من 40%، ووصلات تعبئة للتنكات وقضية عدادات المياه مسبقة الدفع الى جانب أهمية تنفيذ شبكة صرف صحي لمنطقة خلة الدار.

وأكد غنيم أن سلطة المياه تسعى إلى إيجاد حلول تساهم في حل المشكلة بشكل جذري، من خلال بحث الخيارات التي من الممكن العمل بها لتحسين الوضع المائي والتي تعتمد في الأساس على حل مشكلة الفاقد في المياه حيث تعاني المدينة من فقدان كميات كبيرة من المياه، الى جانب حل مشكلة التعديات على خطوط المياه والتي تتسبب في حرمان تجمعات من وصول المياه إليها.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية من كلا الطرفين لدراسة وبحث جميع الخيارات المتاحة التي تساهم في الحد من الأزمة المائية، وتقديم حلول على أسس علمية قابلة للتطبيق الفوري والتي من شأنها تحسين الوضع المائي في الخليل

أخبار ذات صلة

التربية و&#34;أفكار&#34; توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعليم في عدة مجالات

التربية و"أفكار" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعليم في عدة مجالات

&#34;الخارجية&#34;: جهد فلسطيني أردني مشترك لحماية الأقصى ومواجهة الدعوات لتصعيد اقتحاماته

"الخارجية": جهد فلسطيني أردني مشترك لحماية الأقصى ومواجهة الدعوات لتصعيد اقتحاماته

غزة: تفاصيل اجتماع &#34;خلية الأزمة&#34; لمتابعة تطورات الحالة الوبائية

غزة: تفاصيل اجتماع "خلية الأزمة" لمتابعة تطورات الحالة الوبائية

مديرية صحة رام الله والبيرة تفتتح مركز تطعيم (كورونا) في مدينة روابي

مديرية صحة رام الله والبيرة تفتتح مركز تطعيم (كورونا) في مدينة روابي

وزير الريادة والتمكين يشارك مجلس إدارة نقابة المدربين الفلسطينيين P.T.A الجلسة الافتتاحية

وزير الريادة والتمكين يشارك مجلس إدارة نقابة المدربين الفلسطينيين P.T.A الجلسة الافتتاحية

خلال أيام.. مصر تستعد لإطلاق مبادرة جديدة لإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

خلال أيام.. مصر تستعد لإطلاق مبادرة جديدة لإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قوات الاحتلال تخطر أربعة مواطنين بتجريف أراضٍ ببلدة بتير غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تخطر أربعة مواطنين بتجريف أراضٍ ببلدة بتير غرب بيت لحم

رئيس بلدية البريج: العمل في المستشفى الأردني سيبدأ الشهر القادم

رئيس بلدية البريج: العمل في المستشفى الأردني سيبدأ الشهر القادم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التربية و&#34;أفكار&#34; توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعليم في عدة مجالات

التربية و"أفكار" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعليم في عدة مجالات

مديرية صحة رام الله والبيرة تفتتح مركز تطعيم (كورونا) في مدينة روابي

مديرية صحة رام الله والبيرة تفتتح مركز تطعيم (كورونا) في مدينة روابي

وزير الريادة والتمكين يشارك مجلس إدارة نقابة المدربين الفلسطينيين P.T.A الجلسة الافتتاحية

وزير الريادة والتمكين يشارك مجلس إدارة نقابة المدربين الفلسطينيين P.T.A الجلسة الافتتاحية

قوات الاحتلال تخطر أربعة مواطنين بتجريف أراضٍ ببلدة بتير غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تخطر أربعة مواطنين بتجريف أراضٍ ببلدة بتير غرب بيت لحم

رئيس بلدية البريج: العمل في المستشفى الأردني سيبدأ الشهر القادم

رئيس بلدية البريج: العمل في المستشفى الأردني سيبدأ الشهر القادم

غنيم: تقليص إسرائيل لكميات المياه سبب تفاقم الأزمة المائية بالخليل

غنيم: تقليص إسرائيل لكميات المياه سبب تفاقم الأزمة المائية بالخليل

مجدلاني: جرائم الاحتلال تصل للأموات بتجريف المقابر وهدم القبور ضمن مخططاته التهويدية

مجدلاني: جرائم الاحتلال تصل للأموات بتجريف المقابر وهدم القبور ضمن مخططاته التهويدية

أبو بكر يثمن الجهود الرسمية والشعبية والدولية للإفراج عن الأسيرة أنهار الديك

أبو بكر يثمن الجهود الرسمية والشعبية والدولية للإفراج عن الأسيرة أنهار الديك

منوعات

على عمر الـ70 نادية الجندي تثير الجدل بإطلالتها بـ(بالشورت)

على عمر الـ70 نادية الجندي تثير الجدل بإطلالتها بـ(بالشورت)

شاهد: راغب علامة يواصل الغناء رغم انقطاع الكهرباء بحفل زفاف

شاهد: راغب علامة يواصل الغناء رغم انقطاع الكهرباء بحفل زفاف

شاهد: حنان الترك تنشر صوراً رومانسية برفقة زوجها

شاهد: حنان الترك تنشر صوراً رومانسية برفقة زوجها

نوال الزغبي تثير الجدل بهذه التغريدة

نوال الزغبي تثير الجدل بهذه التغريدة

اليمنية بلقيس: قضية خلع زوجي حق مشروع.. وهذا ما فعلته لإسراء غريب

اليمنية بلقيس: قضية خلع زوجي حق مشروع.. وهذا ما فعلته لإسراء غريب

هنا شيحة تُهاجم متابِعة انتقدت نشرها صورة لحلا شيحة من دون حجاب

هنا شيحة تُهاجم متابِعة انتقدت نشرها صورة لحلا شيحة من دون حجاب

هل سيعود أحمد حلمي لمنافسات رمضان بعد غياب 28 سنة؟

هل سيعود أحمد حلمي لمنافسات رمضان بعد غياب 28 سنة؟

محمد رمضان يثير الجدل ويستعين بنقابة من دون فنانين معروفين

محمد رمضان يثير الجدل ويستعين بنقابة من دون فنانين معروفين

مقدِّمة حفل بهاء سلطان تثير الضجة بما فعلته على المسرح

مقدِّمة حفل بهاء سلطان تثير الضجة بما فعلته على المسرح

شاهد: هنا الزاهد تبكي بسبب والدتها.. ما القصة؟

شاهد: هنا الزاهد تبكي بسبب والدتها.. ما القصة؟

عربي

بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة.. القضاء الجزائري يأمر باحتجاز معارضٍ تونسيٍ

بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة.. القضاء الجزائري يأمر باحتجاز معارضٍ تونسيٍ

شاهد: طرد رئيس الحكومة المغربي من أحد الأسواق التجارية

شاهد: طرد رئيس الحكومة المغربي من أحد الأسواق التجارية

13 قتيلاً وعدة إصابات في هجوم تنظيم الدولة الاسلامية على موقع الشرطة العراقية

13 قتيلاً وعدة إصابات في هجوم تنظيم الدولة الاسلامية على موقع الشرطة العراقية

السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة مصرية

السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة مصرية