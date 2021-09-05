تعيين ميخائيل (مايك) هيرتسوغ سفيراً لإسرائيل في واشنطن



وتمنى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد أن يساهم السفير الجديد في الحفاظ على العلاقات المتميزة مع حليفتنا الكبرى الولايات المتحدة.



ويشير مراسل هيئة البث الإسرائيلية (مكان) للشؤون السياسية شمعون اران إلى أن مايك هرتسوغ هو شقيق الرئيس الإسرائيلي وهو من مواليد 1952.



وكان قد خدم في هيئة الاستخبارات حيث تسرح برتبة بريغادير جنرال وقد شارك بموجب منصبه في محادثات السلام مع الفلسطينيين وسوريا والاردن منذ 1993.



وخلال العامين 2009 و 2010 كان هيرتسوغ مبعوثا خاصا عن رئيس الوزراء الى المفاوضات الرامية الى تحريك المسار السياسي.



كما شارك في المفاوضات غير المباشرة مع سوريا بين العامين 2010 و 2011 كما ساهم في المحادثات مع الفلسطينيين بتوسط وزير الخارجية الامريكي آنذاك جون كيري.



رام الله - دنيا الوطنصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، على تعيين مايك هرتسوغ سفيراً لإسرائيل في واشنطن خلفا لغلعاد أردان.