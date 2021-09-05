شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة ومعابر القطاع خلال فترة الأعياد اليهودية

الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة ومعابر القطاع خلال فترة الأعياد اليهودية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأنه سيتم فرض إغلاق على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، خلال فترة الأعياد اليهودية في أيلول/سبتمبر الجاري.

وأضاف بأن الأعياد ستبدأ غداً برأس السنة العبرية، السادس من أيلول/سبتمبر الساعة الرابعة مساءً وينتهي في الثامن من نفس الشهر، ثم "عيد الغفران"، حيث سيبدأ الإغلاق من 15أيلول/ سبتمبر الساعة 13:00، وينتهي 16 أيلول/سبتمبر.

وتابع: "عيد العرش"، سيبدأ الإغلاق من 20 أيلول/سبتمبر الساعة 16:00، وينتهي 21 أيلول/ سبتمبر، بالإضافة إلى عيد "بهجة التوراة"، حيث سيبدأ الإغلاق من 27 أيلول/سبتمبر الساعة 16:00 وينتهي 28 من نفس الشهر.

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