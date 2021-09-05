الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة ومعابر القطاع خلال فترة الأعياد اليهودية
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأنه سيتم فرض إغلاق على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، خلال فترة الأعياد اليهودية في أيلول/سبتمبر الجاري.
وأضاف بأن الأعياد ستبدأ غداً برأس السنة العبرية، السادس من أيلول/سبتمبر الساعة الرابعة مساءً وينتهي في الثامن من نفس الشهر، ثم "عيد الغفران"، حيث سيبدأ الإغلاق من 15أيلول/ سبتمبر الساعة 13:00، وينتهي 16 أيلول/سبتمبر.
وتابع: "عيد العرش"، سيبدأ الإغلاق من 20 أيلول/سبتمبر الساعة 16:00، وينتهي 21 أيلول/ سبتمبر، بالإضافة إلى عيد "بهجة التوراة"، حيث سيبدأ الإغلاق من 27 أيلول/سبتمبر الساعة 16:00 وينتهي 28 من نفس الشهر.
وتابع: "عيد العرش"، سيبدأ الإغلاق من 20 أيلول/سبتمبر الساعة 16:00، وينتهي 21 أيلول/ سبتمبر، بالإضافة إلى عيد "بهجة التوراة"، حيث سيبدأ الإغلاق من 27 أيلول/سبتمبر الساعة 16:00 وينتهي 28 من نفس الشهر.
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