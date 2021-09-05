بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة.. القضاء الجزائري يأمر باحتجاز معارضٍ تونسيٍ





وأضاف المصدر وفق ما نقل موقع (فرانس 24)، أن المحكمة في مدينة قسنطينة بشرق الجزائر أمرت أيضا باحتجاز أربعة جزائريين في اتهامات بتهريب البشر. والأربعة متهمون بمساعدة القروي على دخول البلاد وتوفير مسكن له قبل اعتقاله يوم الأحد.



ووضع القروي، مالك قناة تلفزيون (نسمة) ورئيس حزب (قلب تونس) السياسي، ثاني أكبر حزب في البرلمان، رهن الاحتجاز مع أخيه غازي القروي.





وكانت محكمة في تونس قد أفرجت عن نبيل القروي في 15 حزيران/يونيو بعد أن أمضى أكثر من ستة أشهر رهن الاحتجاز في اتهامات بغسل الأموال والتهرب الضريبي.



وقالت صحيفة (النهار) الجزائرية إن القرار جاء بعد أن تمت متابعة الموقوفين من طرف نيابة الجمهورية بجنحة الدخول إلى التراب الجزائري واجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وجناية تهريب المهاجرين.





رام الله - دنيا الوطنأفاد مصدر قضائي جزائري بأن محكمة جزائرية قضت باحتجاز المرشح الرئاسي التونسي السابق نبيل القروي بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة.