"جماعات المعبد" تحرّض المستوطنين لاقتحام الأقصى

رام الله - دنيا الوطنحرّضت "جماعات المعبد" المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، خلال ما تسمى بـ"أيام التوبة" وهي الأيام العشرة الممتدة من رأس السنة العبرية حتى يوم الغفران، تحت شعار "اقتحم ولا تخف فالشرطة تحمي جبل الهيكل".وتسعى "جماعات المعبد" خلال هذه الأيام التي ستبدأ بعد غد الثلاثاء، إلى فرض اقتحامات بأعداد كبيرة، والنفخ بالبوق داخل الأقصى، وأداء صلوات جماعية علنية فيه، وتعوّل كثيراً على شراكة شرطة الاحتلال لتحقيق ذلك، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).