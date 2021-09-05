شاهد: الاحتلال يواصل نشر الجدران الاسمنتية المخصصة للتحصين على طول حدود القطاع

قال الصحفي الإسرائيلي في موقع (والا)، أمير بوخبوط، اليوم الأحد، إن القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال، تستمر في هذه اللحظات في نشر الجدران الاسمنتية المخصصة للتحصين ضمن منظومة الدفاع على طول حدود قطاع غزة.





وأرفق بوخبوط مع هذا النبأ، بمقطع فيديو يقول فيه إنه "قام بتصوير قافلة شاحنات في الطريق إلى الحدود".





ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن الجيش يستعد لاحتمال التصعيد في الجنوب، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية تبذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد، لكن "إذا لم يكن هناك خيار فسنذهب للتصعيد، بما في ذلك عدة أيام من القتال في غزة".

وأكدت بأنه تم تعزيز القوات على الحدود وهي في حالة تأهب قصوى، والدفاعات الجوية ومنظومة القبة الحديدية وضعت في حالة استعداد، بالإضافة إلى ذلك سيتم الحفاظ على يقظة متزايدة على الحدود الشمالية وفي الضفة الغربية.











رام الله - دنيا الوطن