إسرائيل: تحسن ملحوظ في الحالة الوبائية





ويعزو الخبراء ذلك إلى تطعّم أكثر من مليونين ونصف المليون مواطن بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وتم تشخيص نحو 5000 إصابة جديدة يوم أمس، وبلغ عدد الإصابات النشطة 91,346، وبلغ عدد الإصابات الخطيرة 679 بينهم 143 يستعينون بأجهزة تنفس صناعي. وقد بلغ اجمالي عدد الوفيات 7154.





وحصل على الجرعة الأولى من اللقاح 6,011,624، وعلى الجرعة الثانية 5,507,946، وعلى الجرعة الثالثة 2,581,893.



رام الله - دنيا الوطنيستمر تحسن الصورة الوبائية في إسرائيل، حيث طرأ منذ أمس انخفاض على نسبة فحوصات (كورونا) الإيجابية، وكذلك على مؤشر تكاثر العدوى.