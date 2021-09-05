بظروف اعتقالية قاسية.. الاحتلال يحتجز المعتقلة وفاء قندس بمستشفى "رمبام"

رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحتجز الأسيرة وفاء قندس داخل مستشفى "رمبام" الإسرائيلي بحيفا، بظروف اعتقالية وصحية قاسية ومقلقة.وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته ظهر الأحد، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسيرة قندس نُقلت من قسم تحقيق "الجلمة" للمشفى قبل يومين للمرة الرابعة على التوالي، حيث تواجه الأسيرة وضعاً صحياً ونفسياً صعباً للغاية، فهي تشتكي من أوجاع حادة في الظهر بسبب معاناتها من الديسك ومن آلام في المعدة كما أن نسبة دمها منخفضة، وقد أُجريت لها اليوم عملية منظار.ولفتت الهيئة أن سلطات الاحتلال نفذت سلسلة من الإجراءات التنكيلية بحق الأسيرة قندس، فخلال تواجدها بمركز تحقيق "الجلمة"، تعمد السجانون والمحققون اهانتها والصراخ في وجهها وشتمها، كذلك لم تسلم من المعاملة السيئة والإهانة وهي داخل المشفى، حيث يحتجزها الاحتلال داخل غرفة يحرسها ثلاثة سجانين، مقيدة اليدين والرجلين، ويسمحوا لها بالدخول إلى الحمام مرة واحدة كل 6 ساعات.من الجدير ذكره أن الأسيرة قندس اعتقلت بتاريخ 31/8/2021 أثناء مغادرتها الأراضي الفلسطينية على معبر جسر (اللنبي)، وهي من مدينة جنين وتحمل الجنسية الألمانية.