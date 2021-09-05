7 وفيات و1923 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 7 حالات وفاة و 1923 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.وبينت الوزيرة خلال التقرير اليومي الخاص بفيروس كورونا، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 253، قلقيلية 109، نابلس 293، جنين 163، سلفيت 85، طوباس 23، رام الله والبيرة 111، ضواحي القدس 6، الخليل 31، بيت لحم 4، قطاع غزة 837".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 135، قلقيلية 76، نابلس 336، جنين 16375 سلفيت 29، طوباس 24، رام الله والبيرة 65، أريحا والأغوار 3، ضواحي القدس 13، الخليل 32، بيت لحم 3، قطاع غزة 356".وسجلت 7 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها 3 حالات في قطاع غزة وحالتان في قلقيلية، حالة في جنين، حالة في نابلس.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 144 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,101,246 بينهم 467,588 تلقوا الجرعتين من اللقاح.