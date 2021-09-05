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شؤون فلسطينية

إدارة المعابر تُعلن إجراءات جديدة بشأن المُسافرين

إدارة المعابر تُعلن إجراءات جديدة بشأن المُسافرين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، عن البدء بتنفيذ إجراء جديد للتمييز بين حقائب المسافرين المتوجهين للأردن، والمتوجهين للمطار.

وسيتم تمييز حقائب المسافرين إلى المطار "ترانزيت" باللون الأحمر، وحقائب المسافرين إلى الأردن باللون الأصفر، وذلك للحفاظ على حقائب وأمتعة المواطنين.

ودعت الإدارة العامة للمعابر والحدود المواطنين إلى ضرورة الافصاح عن وجهة سفرهم عند دخولهم لقاعة الأمتعة، لتسهيل عملية فرز الحقائب.

وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بكل إجراءات السلامة العامة، حفاظًا على صحتهم، وللوقاية من فيروس كورونا.

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