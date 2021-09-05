مستوطنون يمنعون وصول صهريج مياه شرب إلى مسافر يطا

رام الله - دنيا الوطنمنع مستوطنون، اليوم الأحد، وصول صهريج مياه شرب إلى مسافر يطا، جنوب الخليل.وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، أن مستوطني "متسبي يائي" أعطبوا اطارات الصهريج الذي يعود للمواطن جهاد ابراهيم، للحيلولة دون وصوله الى سكان منطقة بيرين.يشار إلى أن قوات الاحتلال قد أتلفت منذ قرابة الشهرين خطوط مياه، وجرفت طرقا واصلة الى منطقة بيرين، بهدف الضغط على السكان لإجبارهم على الرحيل عن المنطقة لصالح الاستيطان.