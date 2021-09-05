البرازيل توقف تصدير لحوم الأبقار إلى الصين بعد اكتشاف إصابتين بجنون البقر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت البرازيل عن إيقاف تصدير لحوم الأبقار إلى الصين، بعد الكشف عن حالتي إصابة بمرض جنون البقر، المعروف علمياً باسم التهاب الدماغ الإسفنجي البقري.وأخطرت السلطات البرازيلية المنظمة العالمية لصحة الحيوان بالحالتين المكتشفتين بشكلٍ رسمي، مؤكدةً أنه لا خطورة صحية على البشر أو الحيوانات الأخرى غير الأبقار، وفق (بي بي سي).وكانت وزارة الزراعة البرازيلية جمعت عينات من لحوم الأبقار من عدد من معامل صناعة اللحوم بمناطق مختلفة من البلاد.وقالت الوزارة في بيان لها إن الحالتين اللتين عثر عليهما هما حالتان متفرقتان للمرض الذي يصيب الأبقار بشكل تلقائي بين الحين والآخر.