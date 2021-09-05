وفد من جمعية الإرادة والتوحد يزور مقر موقع "دنيا الوطن" بمدينة غزة

رام الله - دنيا الوطن

زار وفد من جمعية الإرادة والتوحد مساء اليوم الأحد، مقر موقع "دنيا الوطن" بمدينة غزة.





وضم الوفد الزائر، كلا من إسلام بركات، مدير مجموعة برامج الإرادة والتوحد، وفاء حميد، مشرف برنامج الإرادة والتوحد في محافظة شمال غزة، هبة عوض، مشرف برنامج الإرادة والتوحد في محافظة جنوب غزة .





وكان باستقبالهم من موقع دنيا الوطن حنين حمدونة مدير مكتب رام الله، وآلاء النمر الشؤون الإدارية.





وشكر الوفد، إدارة وموظفي الموقع على جهدهم في خدمة القضايا الإنسانية، وللدور الكبير الذي يقوم به في تسليط الضوء على الجوانب الخاصة بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.





وبدورها، شكرت حنين حمدونة، وفد جمعية الإرادة والتوحد على هذه الزيارة، معرباً عن استعداد الموقع للتعاون المشترك، وتغطية فعاليات التوعية وورشات العمل المتعلقة بدمج مرضى التوحد مع المجتمع المحيط.















