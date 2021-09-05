13 قتلى وعدة إصابات في هجوم تنظيم الدولة الاسلامية على موقع الشرطة العراقية

رام الله - دنيا الوطنقتل 13 منتسباً من الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد، إثر الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم الدولة الاسلامية على الفوج الثاني التابع للشرطة جنوب غرب كركوك شمالي العراق.وبحسب ما نقلت (سبوتنيك) عن مصدر أمني عراقي، أن عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية هاجمت الفوج الثاني لواء (91) التابع لقوات الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد بقضاء الحويجة جنوب غرب كركوك شمالي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل (13) منتسباً وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفقدان منتسبين إثنين لم يتم العثور عليهما حتى اللحظة.وأكد المصدر، أن عناصر تنظيم قاموا بتفخيخ الطريق المؤدي إلى المنطقة التي شهدت التعرض على قوات الفوج الثاني في ناحية الرشاد، في وقت متأخر من ليلة أمس، كما استمر الاشتباكات لـ 3ساعات بين القوات العراقية وعناصر تنظيم.وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم، أن قوات الشرطة الاتحادية تشتبك مع عناصر تنظيم في قاطع ناحية الرشاد في محافظة كركوك.وكانت القوات العراقية قد تمكنت، الأربعاء الماضي، من اعتقال الناقل الرئيسي للأسلحة والأعتدة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في كركوك وصلاح الدين.