الحمد الله: جامعة (النجاح) تحقق إنجازاً تاريخياً وتحمل اسم فلسطين عالياً

رام الله - دنيا الوطنهنأ رامي الحمد الله، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية، الشعب الفلسطيني بالإنجاز الذي حققته جامعة النجاح الوطنية بدخول أحد أهم التصنيفات الدولية للجامعات في العالم.وقال الحمد الله في منشور عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "يسعدني أن أهنئ شعبنا الفلسطيني بأهمّ إنجاز تاريخي تحقّق في الجامعات الفلسطينيّة منذ تأسيسها، فاليوم جامعة النّجاح الوطنية تحملُ فلسطين عالياً، لتكون من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم في تصنيف Times Higher Education World University Rankings للعام 2022، وهو من أهم التصنيفات الدولية للجامعات، متجاوزة كثيراً من الجامعات العربيّة والدولية".ولفت الحمد الله إلى أن معايير هذا التصنيف تضم العديد من مؤشرات الأداء مثل: السمعة الأكاديمية، والسمعة التشغيلية، والتعاون الأكاديمي والبحثي الدولي، والاقتباسات البحثية، والأوراق المنشورة، ونسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس، وعالمية أعضاء هيئة التدريس والطلبة، ودخل الجامعة من الأبحاث والتجارة والصناعة، وغيرها من مؤشرات الأداء التي تخدم تقييم الجامعات.وأضاف الحمد الله: "كانت النّجاح هي الجامعة الفلسطينية الوحيدة التي استطاعت تلبية جميع متطلبات هذا التصنيف، وما كان هذا ليتحقّق لولا إيماننا الرّاسخ بهذا الإنجاز المعرفي المتجدّد، القادر على حمل قضيتنا، والحفاظ على هويتنا وحقوقنا المشروعة".وشدد الحمد الله على أن هذا الإنجاز العظيم يؤكد للجميع أنّ جامعة النّجاح الوطنية تمتلك رؤية واضحة، واستراتيجيات بعيدة المدى، ونهضةً شاملة في البحث العلمي، وأساليب التعليم، وتمتلك تنوعاً في مصادر المعرفة، ومواكبة مستجدات العصر.