الولايات المتحدة: (100) لاجئ أفغاني يتصل بمنظمات إرهابية و10آلاف بحاجة للتدقيق

رام الله - دنيا الوطنكشف تقرير أمني أنه من بين 30 ألف شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى الولايات المتحدة، أُبلغ عن صلة (100) لاجئ بالمنظمات الإرهابية، فيما احتاج حوالي 10 آلاف شخص إلى فحص إضافي حتى يوم الجمعة.وذكر التقرير الذي نشرته (بي سي نيوز) أن اثنين من الأفغان أثارا قلقًا كافيًا لإجراء مراجعة إضافية، وسيتم إرسالهما إلى (كوسوفو) لمزيد من المراجعة وسط مخاوف أمنية.وقال مسؤول أمني رفيع: "إنه تم نقل الكثير من الأشخاص بسرعة كبيرة، وتعمل وكالة المخابرات بجد لتقييم ما إذا كان أي منهم يشكل تهديدًا".وأضاف: "أن بعض عمليات التدقيق تحدث أثناء تواجدهم في الخارج، وبعضها يحدث هنا، ولن نسمح للمشتبه بهم في الدخول إذا كانت لديهم معلومات غير واضحة ولم يتم حلها."وبحسب التقرير الذي نشرته الفوكس نيوز "سيتم إرسال الأفغان الآخرين الذين فروا إلى أميركا والذين أثاروا مخاوف أمنية إلى كوسوفو.ووفقًا لمصادر التقرير، التي قالت: "إن التقييمات جارية حالياً في منطقة واشنطن العاصمة بعد أن تبين أن بعض الأشخاص الذين تم إجلاؤهم قد تم ترحيلهم سابقًا من الولايات المتحدة في الماضي بسبب جرائم جنائية".وجاء في التقرير أن "وزارة الأمن الداخلي سوف تقرر الآن ما يجب فعله مع الأفراد".وخلال إيجاز صحفي يوم الخميس، قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين: "إن أي شخص سافر إلى أميركا من أفغانستان أثناء عملية الإجلاء، سيخضع لتدقيق أمني صارم"، لكنه رفض تقديم تفاصيل حول ما سيتم فعله مع أولئك الذين فشلوا في التدقيق.وأوضح برايس أن عملية فحص التأشيرات يجب أن تكون عملية سريعة لأن الإدارة عززت الموارد لمعالجة طلبات عشرات الآلاف الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة.وختم برايس قوله: "حقيقة أننا سنقوم بإجلاء عشرات الآلاف من الأفغان المعرضين للخطر يتحدث عن قدرتنا على الحفاظ على التزامنا تجاه الأفراد الذين عملوا معنا، هذا الالتزام لم ينته في 31 آب/ أغسطس ولم ينته أمس وسيستمر في المستقبل".