عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط دعوات لاقتحامات واسعة للمسجد

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال، وسط إطلاق دعوات استيطانية متطرفة لاقتحامات واسعة للمسجد، ودعواتوأفادت مصادر مقدسية أن 144 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية.وأوضحت المصادر أن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى وتركزت في المنطقة الشرقية من المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.وتأتي هذه الاقتحامات في ظل الدعوات المستمرة لاقتحام المسجد الأقصى، ودعت جماعات المعبد المتطرفة المستوطنين لاقتحام الأقصى بقولها: "اقتحم ولا تخف فالشرطة تحمي جبل المعبد"، في محاولة لطمأنتهم.وتسعى جماعات المعبد خلال ما يسمى "أيام التوبة" والتي ستبدأ الثلاثاء 7-9-2021 وتمتد لعشرة أيام "من رأس السنة العبرية حتى يوم الغفران".ويسعى المستوطنون لفرض اقتحامات بأعداد كبيرة، والنفخ بالبوق داخل الأقصى، وأداء صلوات جماعية علنية فيه؛ وهي تعول كثيراً على شراكة قوات الاحتلال لتحقيق ذلك.