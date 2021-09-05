السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة مصرية



وينظم صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي احتفالية أبواب الخير التي تهدف لمساعدة الأسر الفقيرة في مصر.





رام الله - دنيا الوطنتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية المصرية، وذلك فى إطار احتفالية أبواب الخير.وصرح بسام راضى السفير والمتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية: "أن احتفالية أبواب الخير التي تتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي 5 مليون مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني"، وفق (اليوم السابع).