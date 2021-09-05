طائرة مساعدات أردنية خامسة تصل لبنان

رام الله - دنيا الوطنأرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الأحد، طائرة مساعدات طبية خامسة دعماً للشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها لبنان، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.وتحتوي الطائرة على أدوية ومستلزمات طبية، حيث سيتم إيصالها إلى الجهات المعنية في لبنان، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية الأردنية، وفق (روسيا اليوم).ومنذ الأزمة أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أربع طائرات تنوعت فيها المساعدات من مواد طبية وأدوية ومواد غذائية.وتتعدد الأزمات الاقتصادية في لبنان حيث اشتدت حدتها بعد انفجار مرفأ بيروت في شهر آب/ أغسطس 2020 لتصبح إحدى أسوء ثلاث الأزمات في العالم.