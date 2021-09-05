حكومة الاحتلال تقرر تأجيل إخلاء "الخان الأحمر" ستة أشهر

رام الله - دنيا الوطنقررت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، مطالبة ما تسمى محكمة "العدل العليا"، تأجيل إخلاء وتهجير أهالي الخان الأحمر الواقع شرقي مدينة القدس المحتلة، بستة أشهر إضافية.وجاء هذا القرار بعد أن قيّمت "الجهات المعنية"، في حكومة الاحتلال، الوضع وعليه ستطلب التأجيل لنصف سنة إضافية.وكان قد أوصى "جهاز الأمن الإسرائيلي"، بعدم إخلاء القرية في الوقت الحالي، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".وذكرت الصحيفة أن مداولات حول هذه القضية جرت في الأيام الأخيرة، وأن جهاز "الأمن" أوصى بعدم إخلاء خان الأحمر حالياً، وأن "تتواصل الاتصالات مع البدو وإقناعهم بالانتقال إلى مكان آخر".وجرى البحث خلال هذه المداولات بأن تطلب السلطات من المحكمة العليا تمديد مهلة الإخلاء. وكان قضاة المحكمة قرروا في الجلسة الأخيرة التي نظروا خلالها في القضية بأن المهلة التي توشك على الانتهاء ستكون الأخيرة.وأشارت الصحيفة إلى وجود معسكرين حالياً في الحكومة بشأن إخلاء خان الأحمر. ووزير الجيش، بيني غانتس، ووزير الخارجية، يائير لبيد، يؤيدان تأجيل الإخلاء، فيما أحزاب اليمين في الحكومة – وبضمنهم رئيس "الحكومة"، نفتالي بينيت، والوزراء أييليت شاكيد، أفيغدور ليبرمان، غدعون ساعر وزئيف إلكين – أصروا في الماضي على الإخلاء.وخلال ولاية الحكومة السابقة، برئاسة بنيامين نتنياهو، طالب بينيت في العام 2019 نتنياهو بإخلاء خان الأحمر. وفي العام نفسه، افتتح ساعر حملته الانتخابية لرئاسة حزب الليكود في هذه القرية الفلسطينية. كذلك هاجم ليبرمان نتنياهو بسبب تأجيل الإخلاء.