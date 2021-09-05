شؤون فلسطينية

حكومة الاحتلال تقرر تأجيل إخلاء "الخان الأحمر" ستة أشهر

حكومة الاحتلال تقرر تأجيل إخلاء "الخان الأحمر" ستة أشهر
رام الله - دنيا الوطن
قررت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، مطالبة ما تسمى محكمة "العدل العليا"، تأجيل إخلاء وتهجير أهالي الخان الأحمر الواقع شرقي مدينة القدس المحتلة، بستة أشهر إضافية.

وجاء هذا القرار بعد أن قيّمت "الجهات المعنية"، في حكومة الاحتلال، الوضع وعليه ستطلب التأجيل لنصف سنة إضافية.

وكان قد أوصى "جهاز الأمن الإسرائيلي"، بعدم إخلاء القرية في الوقت الحالي، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت الصحيفة أن مداولات حول هذه القضية جرت في الأيام الأخيرة، وأن جهاز "الأمن" أوصى بعدم إخلاء خان الأحمر حالياً، وأن "تتواصل الاتصالات مع البدو وإقناعهم بالانتقال إلى مكان آخر".

وجرى البحث خلال هذه المداولات بأن تطلب السلطات من المحكمة العليا تمديد مهلة الإخلاء. وكان قضاة المحكمة قرروا في الجلسة الأخيرة التي نظروا خلالها في القضية بأن المهلة التي توشك على الانتهاء ستكون الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى وجود معسكرين حالياً في الحكومة بشأن إخلاء خان الأحمر. ووزير الجيش، بيني غانتس، ووزير الخارجية، يائير لبيد، يؤيدان تأجيل الإخلاء، فيما أحزاب اليمين في الحكومة – وبضمنهم رئيس "الحكومة"، نفتالي بينيت، والوزراء أييليت شاكيد، أفيغدور ليبرمان، غدعون ساعر وزئيف إلكين – أصروا في الماضي على الإخلاء.

وخلال ولاية الحكومة السابقة، برئاسة بنيامين نتنياهو، طالب بينيت في العام 2019 نتنياهو بإخلاء خان الأحمر. وفي العام نفسه، افتتح ساعر حملته الانتخابية لرئاسة حزب الليكود في هذه القرية الفلسطينية. كذلك هاجم ليبرمان نتنياهو بسبب تأجيل الإخلاء.

أخبار ذات صلة

الحمد الله: جامعة (النجاح) تحقق إنجازاً تاريخياً وتحمل اسم فلسطين عالياً

الحمد الله: جامعة (النجاح) تحقق إنجازاً تاريخياً وتحمل اسم فلسطين عالياً

الشرطة: 11 وفاة و1199 إصابة في 1372 حادث سير الشهر المنصرم

الشرطة: 11 وفاة و1199 إصابة في 1372 حادث سير الشهر المنصرم

البطش: شبابنا الثائر سيواصل المقاومة الشعبية حتى يستجيب الاحتلال لمطالبنا

البطش: شبابنا الثائر سيواصل المقاومة الشعبية حتى يستجيب الاحتلال لمطالبنا

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط دعوات لاقتحامات واسعة للمسجد

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط دعوات لاقتحامات واسعة للمسجد

ألاوقاف: أكثر من 23 تدنيسًا للمسجد الأقصى خلال آب الماضي

ألاوقاف: أكثر من 23 تدنيسًا للمسجد الأقصى خلال آب الماضي

مدى: 31 اعتداء ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال آب ارتكب الاحتلال 28 منها

مدى: 31 اعتداء ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال آب ارتكب الاحتلال 28 منها

الاحتلال ينفذ أعمال تجريف بمقبرة الشهداء في القدس

الاحتلال ينفذ أعمال تجريف بمقبرة الشهداء في القدس

الاحتلال يعتقل طالبًا من اللبن الشرقية جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل طالبًا من اللبن الشرقية جنوب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ألاوقاف: أكثر من 23 تدنيسًا للمسجد الأقصى خلال آب الماضي

ألاوقاف: أكثر من 23 تدنيسًا للمسجد الأقصى خلال آب الماضي

مدى: 31 اعتداء ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال آب ارتكب الاحتلال 28 منها

مدى: 31 اعتداء ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال آب ارتكب الاحتلال 28 منها

الاحتلال ينفذ أعمال تجريف بمقبرة الشهداء في القدس

الاحتلال ينفذ أعمال تجريف بمقبرة الشهداء في القدس

الاحتلال يعتقل طالبًا من اللبن الشرقية جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل طالبًا من اللبن الشرقية جنوب نابلس

الديمقراطية: بينيت يريدنا شعباً ذليلاً يركع للإحتلال ويغفر له جرائمه الوحشية

الديمقراطية: بينيت يريدنا شعباً ذليلاً يركع للإحتلال ويغفر له جرائمه الوحشية

الخارجية الفلسطينية: نفتالي بينت يغلف معاداته للسلام ببيع الأوهام للأطراف كافة

الخارجية الفلسطينية: نفتالي بينت يغلف معاداته للسلام ببيع الأوهام للأطراف كافة

(حماية) يدين حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال بالضفة الغربية

(حماية) يدين حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال بالضفة الغربية

المفتي العام يدعو إلى تكثيف شد الرحال للقدس

المفتي العام يدعو إلى تكثيف شد الرحال للقدس

منوعات

اليمنية بلقيس: قضية خلع زوجي حق مشروع.. وهذا ما فعلته لإسراء غريب

اليمنية بلقيس: قضية خلع زوجي حق مشروع.. وهذا ما فعلته لإسراء غريب

هنا شيحة تُهاجم متابِعة انتقدت نشرها صورة لحلا شيحة من دون حجاب

هنا شيحة تُهاجم متابِعة انتقدت نشرها صورة لحلا شيحة من دون حجاب

هل سيعود أحمد حلمي لمنافسات رمضان بعد غياب 28 سنة؟

هل سيعود أحمد حلمي لمنافسات رمضان بعد غياب 28 سنة؟

محمد رمضان يثير الجدل ويستعين بنقابة من دون فنانين معروفين

محمد رمضان يثير الجدل ويستعين بنقابة من دون فنانين معروفين

مقدِّمة حفل بهاء سلطان تثير الضجة بما فعلته على المسرح

مقدِّمة حفل بهاء سلطان تثير الضجة بما فعلته على المسرح

شاهد: هنا الزاهد تبكي بسبب والدتها.. ما القصة؟

شاهد: هنا الزاهد تبكي بسبب والدتها.. ما القصة؟

شاهد: مي العيدان تهاجم طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي &#34;تمثيلية&#34;

شاهد: مي العيدان تهاجم طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي "تمثيلية"

شاهد: أحمد العنزي يتجسّس على طليقته سارة الكندري عبر &#34;آي كلاود&#34;

شاهد: أحمد العنزي يتجسّس على طليقته سارة الكندري عبر "آي كلاود"

شاهد: شيرين عبد الوهاب تعود وتُبدع في حفلات صيف جدّة

شاهد: شيرين عبد الوهاب تعود وتُبدع في حفلات صيف جدّة

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

عربي

السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة مصرية

السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة مصرية

طائرة مساعدات أردنية خامسة تصل لبنان

طائرة مساعدات أردنية خامسة تصل لبنان

الصحة السعودية: تسجيل 7 وفيات و138 إصابة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة السعودية: تسجيل 7 وفيات و138 إصابة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

مستشار السيسي الصحي يكشف موعد زيادة إصابات (كورونا) المتوقعة ويناشد المواطنين

مستشار السيسي الصحي يكشف موعد زيادة إصابات (كورونا) المتوقعة ويناشد المواطنين