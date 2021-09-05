دولي

بينت لإدارة بايدن: لا تكونوا مع الفلسطينيين في قضية الشيخ جراح

بينت لإدارة بايدن: لا تكونوا مع الفلسطينيين في قضية الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء نفتالي بينت خلال لقاءه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال زيارة مؤخرا لواشنطن طالب الإدارة الأمريكية بألا تكون مع الحملة الفلسطينية في حي الشيخ جراح.
 
وبحسب الإذاعة، طالب بينت بلينكين أيضا بأن تدفع إسرائيل السكان الفلسطينيين التي استولى المستوطنين على منازلهم هناك بقبول تسوية المحاكم الإسرائيلية.
 
يشار إلى أن قضية الشيخ جراح لم يتم حلها بعد، حيث استولى المستوطنين في شهر آيار/ مايو الماضي تحت حماية الشرطة الإسرائيلية على منازل عائلات فلسطينية فيه.
 
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة استماع في قضية قد تؤدي إلى إخلاء عدة عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في شرقي القدس الشرقية.
 
يذكر أن ذلك الحدث أدى إلى مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة الإسرائيلية وكان السبب المباشر في الذهاب إلى جولة التصعيد الأخيرة مع قطاع غزة.

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