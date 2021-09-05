شؤون فلسطينية

(حماية) يدين حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال بالضفة الغربية

(حماية) يدين حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أدان مركز حماية لحقوق الإنسان حملة الاعتقال التعسفية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم.

فوفقاً لمتابعة المركز شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد الموافق حملة اقتحامات ومداهمات لمدن وبلدات في الضفة المحتلة اعتقلت خلالها (11) مواطنًا من بينهم خمسة أطفال.

ففي محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة سعير شرقي الخليل واعتقلت سبعة مواطنين من بينهم خمسة أطفال، والأطفال هم :هشام نعيم جرادات (14) عام، ومحمد خالد جرادات(15) عام، ورشاد محمد جرادات (14) عام، وموسى أدهم جرادات(14) عام، وأحمد المطور (15) عام، بالإضافة لاعتقال الشابين همام موسى المطور وعبيدة ياسر المطور.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب: سعيد محمد العروج (19 عامًا)، من بلدة جناته جنوب مدينة بيت لحم، وذلك بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب :أنس إسماعيل نواورة (31 عامًا)، على حاجز "الكونتينر" شمال شرقي بيت لحم.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركز على حاجز عسكري عند مدخل قرية عانين غرب المدينة مواطنين اثنين لم تعرف هويتهما بعد.

و أدان المركز سياسة الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة، فإنه يؤكد أن سلوك قوات الاحتلال مخالفة جسيمة لالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي، وانتهاك صارخ لأحكام اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ، وإزاء ذلك فإنه:

1. يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل وإلزامها بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال تجاه سكان الأراضي المحتلة.

2. يطالب الامم المتحدة بالعمل من أجل إدراج إسرائيل ضمن قائمة العار السنوية للدول المنتهكة لحقوق الأطفال.

3. يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بإحالة ملف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ، كجزء من الحالة الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية.

4. يدعو المؤسسات الحقوقية المحلية والعربية والمناصرة لفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

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