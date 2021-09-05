شؤون فلسطينية

المفتي العام يدعو إلى تكثيف شد الرحال للقدس

المفتي العام يدعو إلى تكثيف شد الرحال للقدس
رام الله - دنيا الوطن
دعا الشيخ محمد أحمد حسين – المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك– أبناء الشعب الفلسطيني كافة إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك ، بهدف المرابطة فيه، وإعماره بالصلاة، لتفويت الفرصة على من يريدون تدنيسه والاعتداء عليه، خاصة عقب دعوات منظمات الهيكل المزعوم وأتبعاها للمشاركة في اقتحامات جماعية
واسعة للمسجد الأقصى المبارك، بحجة الأعياد اليهودية.

و أشار إلى أن تلك الدعوات تأتي في سياق الحملة المسعورة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة بشكل مخطط له، واعتبر سماحته هذه الدعوات التحريضية العدوانية - التي تحث قطعان المستوطنين المتطرفين على تدنيس المسجد الأقصى المبارك ورحابه، والعبث فيه، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي - تصعيداً نوعياً وخطيراً.

و بين أن ما تتعرض له مدينة القدس يهدف إلى تهويدها بالكامل، وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، وتغيير معالم المدينة العربية والإسلامية، وفرض أمر واقع جديد يحول دون وصول العرب والمسلمين إليها.

وناشد المفتي الأمتين العربية والإسلامية إلى بذل أقصى جهودهما العملية لحماية المسجد الأقصى المبارك والقدس، ونصرتهما بكل ما أوتوا من وسائل وطرق، للحفاظ على طهارة المدينة المقدسة ومنع محاولات التدنيس والتزوير والتهويد التي تجري في هذا الأوان على قدم وساق.

أخبار ذات صلة

الخارجية: بينت يغلف معاداته للسلام ببيع الأوهام للأطراف كافة

الخارجية: بينت يغلف معاداته للسلام ببيع الأوهام للأطراف كافة

(حماية) يدين حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال بالضفة الغربية

(حماية) يدين حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال بالضفة الغربية

الاحتلال يشرع بعمليات تجريف صرح الشهداء بالمقبرة اليوسفية بالقدس

الاحتلال يشرع بعمليات تجريف صرح الشهداء بالمقبرة اليوسفية بالقدس

3 وفيات 837 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

3 وفيات 837 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

حماس تدعو للنفير والتصدى لاقتحامات الاحتلال في المسجد الأقصى

حماس تدعو للنفير والتصدى لاقتحامات الاحتلال في المسجد الأقصى

حماس تدعو المرابطين لتكثيف تواجدهم وعمارة ساحات الأقصى بالمصلين

حماس تدعو المرابطين لتكثيف تواجدهم وعمارة ساحات الأقصى بالمصلين

زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين في بحر غزة

زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين في بحر غزة

الاحتلال يعتقل مواطنين على حاجز عسكري غرب جنين

الاحتلال يعتقل مواطنين على حاجز عسكري غرب جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية: بينت يغلف معاداته للسلام ببيع الأوهام للأطراف كافة

الخارجية: بينت يغلف معاداته للسلام ببيع الأوهام للأطراف كافة

(حماية) يدين حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال بالضفة الغربية

(حماية) يدين حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال بالضفة الغربية

المفتي العام يدعو إلى تكثيف شد الرحال للقدس

المفتي العام يدعو إلى تكثيف شد الرحال للقدس

الاحتلال يشرع بعمليات تجريف صرح الشهداء بالمقبرة اليوسفية بالقدس

الاحتلال يشرع بعمليات تجريف صرح الشهداء بالمقبرة اليوسفية بالقدس

حماس تدعو للنفير والتصدى لاقتحامات الاحتلال في المسجد الأقصى

حماس تدعو للنفير والتصدى لاقتحامات الاحتلال في المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل مواطنين على حاجز عسكري غرب جنين

الاحتلال يعتقل مواطنين على حاجز عسكري غرب جنين

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في تموز المنصرم

"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في تموز المنصرم

إصابة مستوطن بالحجارة واعتقال 3 فتية قرب رام الله

إصابة مستوطن بالحجارة واعتقال 3 فتية قرب رام الله

منوعات

اليمنية بلقيس: قضية خلع زوجي حق مشروع.. وهذا ما فعلته لإسراء غريب

اليمنية بلقيس: قضية خلع زوجي حق مشروع.. وهذا ما فعلته لإسراء غريب

هنا شيحة تُهاجم متابِعة انتقدت نشرها صورة لحلا شيحة من دون حجاب

هنا شيحة تُهاجم متابِعة انتقدت نشرها صورة لحلا شيحة من دون حجاب

هل سيعود أحمد حلمي لمنافسات رمضان بعد غياب 28 سنة؟

هل سيعود أحمد حلمي لمنافسات رمضان بعد غياب 28 سنة؟

محمد رمضان يثير الجدل ويستعين بنقابة من دون فنانين معروفين

محمد رمضان يثير الجدل ويستعين بنقابة من دون فنانين معروفين

مقدِّمة حفل بهاء سلطان تثير الضجة بما فعلته على المسرح

مقدِّمة حفل بهاء سلطان تثير الضجة بما فعلته على المسرح

شاهد: هنا الزاهد تبكي بسبب والدتها.. ما القصة؟

شاهد: هنا الزاهد تبكي بسبب والدتها.. ما القصة؟

شاهد: مي العيدان تهاجم طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي &#34;تمثيلية&#34;

شاهد: مي العيدان تهاجم طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي "تمثيلية"

شاهد: أحمد العنزي يتجسّس على طليقته سارة الكندري عبر &#34;آي كلاود&#34;

شاهد: أحمد العنزي يتجسّس على طليقته سارة الكندري عبر "آي كلاود"

شاهد: شيرين عبد الوهاب تعود وتُبدع في حفلات صيف جدّة

شاهد: شيرين عبد الوهاب تعود وتُبدع في حفلات صيف جدّة

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

عربي

الصحة السعودية: تسجيل 7 وفيات و138 إصابة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة السعودية: تسجيل 7 وفيات و138 إصابة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

مستشار السيسي الصحي يكشف موعد زيادة إصابات (كورونا) المتوقعة ويناشد المواطنين

مستشار السيسي الصحي يكشف موعد زيادة إصابات (كورونا) المتوقعة ويناشد المواطنين

الصحة الإماراتية: انخفاض ملحوظ في وفيات (كورونا)

الصحة الإماراتية: انخفاض ملحوظ في وفيات (كورونا)

إيران: السعودية جادة في محادثاتها معنا

إيران: السعودية جادة في محادثاتها معنا