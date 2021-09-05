3 وفيات 837 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة و 837 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 3216 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1166 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 136758 ، منها 16081 حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى، تعافي 356 حالات جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 119511 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 292 ، منها 167 حالة خطرة.وفيما يخص لقاحات (كورونا)، أفادت الصحة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 579570 جرعة، فيما تلقى اللقاح 329607 شخصا.