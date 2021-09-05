شؤون فلسطينية

حماس تدعو للنفير والتصدى لاقتحامات الاحتلال في المسجد الأقصى

حماس تدعو للنفير والتصدى لاقتحامات الاحتلال في المسجد الأقصى
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
صرح محمد حمادة الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مدينة القدس: "يتنادى المستوطنون الصهاينة في هذه الأيام إلى تكثيف اقتحاماتهم وتدنيسهم لساحات المسجد الأقصى المبارك بذريعة ما تُسمى أعياد لديهم".
 
وتابع حمادة: "إننا ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان إلى النفير وتصعيد الفعاليات الرافضة لمثل هذه الاقتحامات المدبرة والمحمية من قبل جيش الاحتلال وشرطته، فاجعلوا من أيام أعيادهم أيام غضب يصب فوق رؤوسهم إذا فكروا في العدوان وتدنيس الأقصى".

ودعا حمادة أهل الرباط والنصرة أهلنا في بيت المقدس والداخل المحتل إلى تكثيف التواجد، وعمارة ساحات الأقصى بالمصلين والمرابطين، كي نؤكد للمحتل المرة تلو المرة أن الأقصى ليس وحيدًا، وأن له رجالًا يحمونه، ومن هنا نحيي عوائل القدس الذين هبّوا بشيبهم وشبانهم للصلاة والرباط في الأقصى.

وختم قوله: "ليعلم المحتل أن مقاومة شعبنا الفلسطيني لن تمرر للمحتل أي تعسف واعتداء صارخ بحق القدس والمسجد الأقصى، وأنها جاهزة ومتأهبة لصد العدوان وحماية طهر المسجد الأقصى، والدفاع عن أهلنا في القدس".

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