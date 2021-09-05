حماس تدعو المرابطين لتكثيف تواجدهم وعمارة ساحات الأقصى بالمصلين

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس بالقدس، محمد حمادة: إن المستوطنين يتنادون في هذه الأيام إلى تكثيف اقتحاماتهم وتدنيسهم لساحات المسجد الأقصى المبارك بذريعة ما تُسمى أعياد لديهم.ودعا حمادة في تصريح صحفي اليوم الأحد، الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى النفير وتصعيد الفعاليات الرافضة لمثل هذه الاقتحامات المدبرة والمحمية من قبل جيش الاحتلال وشرطته، قائلًا: "فاجعلوا من أيام أعيادهم أيام غضب يصب فوق رؤوسهم إذا فكروا في العدوان وتدنيس الأقصى.كما طالب أهل الرباط والنصرة في بيت المقدس والداخل المحتل إلى تكثيف التواجد وعمارة ساحات الأقصى بالمصلين والمرابطين، للتأكيد للمحتل المرة تلو المرة أن الأقصى ليس وحيدًا، وأن له رجالًا يحمونه.ووجَّه التحية لعوائل القدس المحتلة، الذين هبّوا بشيبهم وشبانهم للصلاة والرباط في الأقصى.وختم حمادة بالقول: "ليعلم المحتل أن مقاومة شعبنا الفلسطيني لن تمرر للمحتل أي تعسف واعتداء صارخ بحق القدس والمسجد الأقصى، وأنها جاهزة ومتأهبة لصد العدوان وحماية طهر المسجد الأقصى، والدفاع عن أهلنا في القدس".