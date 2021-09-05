"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في تموز المنصرم

رام الله - دنيا الوطنقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضا مقداره 6.71% خلال شهر تموز المنصرم، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 100.43، مقارنة بـ107.65 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2019= 100).وأوضح "الإحصاء" في تقرير نشره اليوم الأحد، بهذا الخصوص، أن أنشطة الصناعات التحويلية سجلت انخفاضا مقداره 9.04% خلال الشهر المرصود، مقارنة بشهر حزيران، والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.أما على صعيد الأنشطة الفرعية التي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا، مقارنة بالشهر الذي سبقه، أهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، والحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الأثاث، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة المنسوجات، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الملابس، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة.من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعا في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعات تحويلية أخرى "صياغة المجوهرات"، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المشروبات.وسجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا مقداره 8.95%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة. بينما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 19.77% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا نسبته 3.29%، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.