إصابة مستوطن بالحجارة واعتقال 3 فتية قرب رام الله





رام الله - دنيا الوطنأصيب مساء اليوم السبت مستوطن كان يقود حافلة قرب مستوطنة "جفعات أساف" المقامة على أراض المواطنين شرق محافظة رامالله.وذكرت وسائل إعلام عبرية أن شباناً فلسطينيون رشقوا حافلة المستوطنين بالحجارة، وتم نقل المستوطن للمستشفى لتلقيالعلاج.وفي شمال رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 فتية من مخيم الجلزون.و أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ياسر تيسير الحطاب، ومعاذ محمد تيسير الخطاب، وآدم علي تيسير الخطاب من مخيم الجلزون.وأضافت، أن قوات الاحتلال احتجزت فتى آخر وهو رياض هشام عليان، كما لاحقوا الفتى مالك الحطاب، وطلبوا من عائلتهتسليمه.وبحسب الإحصائيات فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30 حزيران 2021، نحو (4850) أسيرًا، منهم (41) أسيرة حتى نهاية حزيران، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (225)، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (540).و بلغ عدد حالات الاعتقال لشهر حزيران 2021، نحو (615) حالة اعتقال، من بينهم (92) طفلًا، و(24) من النساء؛ فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري (100)، من بينهم (65) أمرًا جديدًا، و(35) تجديد.