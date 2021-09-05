"التصعيد قادم".. جنرال إسرائيلي ينتقد إجراءات حكومة بينت مع غزة

رام الله - دنيا الوطنانتقد اللواء احتياط إيتان دانغوت، منسق عمليات حكومة الاحتلال السابق تقديم "اسرائيل"، ما وصفها بتسهيلات لقطاع غزة بهذه الطريقة.وادعى دانغوت في تصريحات صحفية "أن التغيير في سياسة (إسرائيل)، من خلال تقديم تسهيلات لحماس واحتواء الأحداث بالقرب من السياج، يضع علامة استفهام كبيرة حول قضية إعادة الأسرى والمفقودين، هذا خطأ"، موضحا انه يمكن ملاحظة ذلك في سلوك حمـاس على حد قوله.وقال "هناك شيء واحد واضح، التصعيد قادم، لقد وصلنا إلى ذروة تدخل الوسطاء ولن تصمد الأوضاع الحالية أكثر من ثلاثة أو أربعة أسابيع".وزعم أن فترة الأعياد اليهودية هي نقطة اختبار لحماس، حسب قوله.