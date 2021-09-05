شركة إسرائيلية تصنع سلاحًا جديدًا للجيش البريطاني

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) أن شركة "إلبيت" للصناعات العسكرية الإسرائيلية عقدت صفقة لتصنيع أربع مركبات قتالية ذاتية القيادة للجيش البريطاني، سيتم تصنيعها بالتعاون مع شركة بريطانية أخرى.وبحسب الصحيفة، أشارت الشركة إلى أنها ستتعاون مع شركة "إم إل سي" (MLC) البريطانية المتخصصة في صناعة الإلكترونيات العسكرية المتطورة.وسيُطلق على المركبة التي تصنعها الشركتان الإسرائيلية والبريطانية اسم "أر بي في" وهي مركبة يمكن قيادتها عن بعد أو بطريقة ذاتية.