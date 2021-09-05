دولي

4 ملايين و576 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

4 ملايين و576 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 576 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 221 مليونا، وما يقارب من 135 ألف اصابة، تعافى منهم 197 مليونا، وأكثر من 628 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت، 483 ألفا و143 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7909 حالات وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت كالتالي: روسيا (796 وفاة)، والمكسيك (725 وفاة)، وفيتنام (609 وفيات)، وأميركا (576 وفاة)، واندونيسيا (539 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت كالتالي: أميركا (58,682 إصابة)، والهند (42,924 إصابة)، وبريطانيا (37,578 إصابة)، والبرازيل (21,804 إصابات)، والفلبين (20,741 إصابة).

ولا تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (665,858 وفاة)، والبرازيل (583,362 وفاة)، والهند (440,567 وفاة)، والمكسيك (262,868 وفاة)، والبيرو (198,447 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (40,765,356 إصابة)، والهند (32,988,673 إصابة)، والبرازيل (20,877,864 إصابة)، وروسيا (6,993,954 إصابة)، وبريطانيا (6,941,611 إصابة).

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