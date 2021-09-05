الطقس: أجواء صيفية عادية والحرارة أعلى من معدلها

أفادت الأرصاد الجوية الفلسطينية، بأن يكون الجو صيفيا عاديا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وفي ساعات المساء، يكون الجو غائما جزئيا ويميل إلى البرودة النسبية في المناطق الجبلية لطيفا ومعتدلاً في بقية المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.





رام الله - دنيا الوطن