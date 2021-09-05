الطقس: أجواء صيفية عادية والحرارة أعلى من معدلها
أفادت الأرصاد الجوية الفلسطينية، بأن يكون الجو صيفيا عاديا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء، يكون الجو غائما جزئيا ويميل إلى البرودة النسبية في المناطق الجبلية لطيفا ومعتدلاً في بقية المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء، يكون الجو غائما جزئيا ويميل إلى البرودة النسبية في المناطق الجبلية لطيفا ومعتدلاً في بقية المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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