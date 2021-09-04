بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الإثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الإثنين.وطالبت الهيئة في تصريح لها نشرته، مساء اليوم السبت، على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين، التوجه لإجراء فحص (كورونا) غداً الأحد بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.ودعت الهيئة، المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الإثنين في الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.