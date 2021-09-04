شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: اعلان لطلبتنا الدارسين في الجامعات الروسية

الخارجية الفلسطينية: اعلان لطلبتنا الدارسين في الجامعات الروسية
رام الله - دنيا الوطن
قال فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية، إن جامعة الصداقة بين الشعوب، دعت الطلبة الأجانب الذين لديهم فيزا سارية المفعول، إلى التواصل مع جامعاتهم ليتم تسجيلهم والتنسيق لهم على الرابط الحكومي لعبور روسيا، بعد التواصل مع الجامعات وأخذ موافقتها.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه بالنسبة للطلاب المنتهية إقامتهم في روسيا الإتحادية، فإن عليهم التواصل مع قسم العلاقات الخارجية في جامعاتهم وتقديم طلب بعمل دعوة من الجامعة (مطلوب صورة جواز السفر بشكل واضح – تعبئة نموذج طلب فيزا – تحديد مكان استلام الفيزا)، وستقوم الجامعة بالتواصل مع الطلبة بشكل دائم بهذا الخصوص.

ودعت الجامعة الطلبة الأجانب الموجدين خارج روسيا الإتحادية، إلى الاستمرار بنظام الدراسة عن بعد لحين استكمال الإجراءات المطلوبة لدخول أراضي روسيا الإتحادية والالتحاق بأماكن دراستهم، مشيرة إلى أن السلطات الروسية ستقوم بتوفير اللقاح الروسي مجاناً للطلبة الأجانب.

وثمن مستشار وزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها سفارة دولة فلسطين لدى روسيا منذ بداية الجائحة لتسهيل التحاق طلبتنا بدراستهم في الجامعات الروسية، مشيرا إلى أهمية أن يقوم الطلبة بمراجعة جامعاتهم أيضا للاطلاع على كل ما هو مطلوب لسفرهم والالتحاق بدراستهم.

وأعلن أن الوزارة وسفارات دولة فلسطين تمكنت من تأمين سفر جميع الطلبة الفلسطينيين والالتحاق بدراستهم وتذليل جميع العقبات التي فرضتها الجائحة.

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