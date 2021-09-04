الصحة بغزة تُصدر تعميمًا "مهماً" بخصوص تلقي لقاح (كورونا)



وأشارت الوزارة، إلى أن موعد استحقاق الجرعة الثانية وحسب الفترة الزمنية الموصى بها، تمتد من 3 الى 6 أسابيع، من تلقي الجرعة الأولى، وسيتم ارسال رسائل نصية للمواطنين من أجل تفويجهم لمنع حدوث الزحام.



وقال الوزارة في تعميمها: "أي مواطن لم تصله رسالة قبل 72 ساعة من نهاية الأسبوع السادس من تاريخ تلقي الجرعة الأولى، عليه الاتصال على الأرقام المدونة في بطاقة التطعيم أو التوجه لأقرب مركز صحي للمتابعة مصطحباً معه بطاقة التطعيم".



وشكرت وزارة الصحة، كافة المواطنين؛ لاستجابتهم الواعية واقبالهم المشهود على مراكز ونقاط التطعيم من أجل تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا حفاظاً على انفسهم وتحقيقاً للمناعة المجتمعية المطلوبة لمواجهة الجائحة .



رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، تعميماً للرأي العام، حول الاقبال الكبير على مراكز ونقاط التطعيم، من أجل تلقي اللقاح ضد فيروس (كورونا).وقررت الوزارة في تعميمها، تأجيل تطعيم الفئات العملية التي تقل أعمارهم عن 30 عاما، بدءاً من يوم غدٍ الأحد، إلى وقت لاحق يعلن عنه في حينه، وذلك بعد متابعة الوزارة حملة التطعيم وما رافقها من حالة ازدحام، رغم زيادة نقاط التطعيم.