طالبة أردنية: أنا متطرفة لفلسطين ونحن الأردنيون خط الدفاع الأول عنها

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رام الله - دنيا الوطنكشف لينا الحوراني، الطالبة الهندسة المعمارية في الجامعة الأردنية سبب رفضها المشاركة في مشروع "بلومبيرغ" العالمي، لإعادة انشاء وتصميم المدن بعد آثار (كورونا).وقالت الحوراني، في تصريحات لقناة (رؤيا) الأردنية: "كنت انا ومجموعة من الطلاب في كلية الهندسة المعمارية في الجامعة الأردنية، قررنا المشاركة في مسابقة مطروحة من (بلومبيرغ) وهي مسابقة عالمية، لإعادة انشاء وتصميم المدن بعد آثار (كورونا)".وأضافت: "وضح الفيديو الذي نشرته بلومبيرغ بأن كل قارة لها مجموعة من المدن المرشحة، ولدينا في الشرق الأوسط تم ترشيح مدينتي عمان وتل أبيب، وكان هذا سبب انسحابي من المشروع، لأني أصلا لا نقبل بمدينة لدي مشكلة بوجودها من الأساس وهي تل أبيب".وتابع الحوراني: "نحن في الأردن خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية بعد أهلنا في الداخل المحتل، فإذا دخل علينا أي اسم للاحتلال سواء بشكل صريح او ضمني، فإن القضية ستضيع، وبالتالي انا شخصياً اجنح للتطرف نحو القضية الفلسطينية في أي شيء يحدث عليه لبساً".